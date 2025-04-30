Шмыгаль: Украина и США заключат сделку по недрам в ближайшие сутки
Сделка по недрам между Украиной и США будет заключена в ближайшие сутки. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он указал, что принципиальные моменты уже согласованы, в настоящее время документ переводится с английского языка на украинский. Затем Киев и Вашингтон подпишут ещё два технических соглашения, касающихся создания инвестиционного фонда и его финансирования.
Шмыгаль отметил, что проект договора Украины и США по ископаемым предусматривает распределение управления инвестфондом и взносов пополам. При этом Киев сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина затягивает подписание важного соглашения с Вашингтоном по редкоземельным ресурсам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru