Шмыгаль: Украина и США заключат сделку по недрам в ближайшие сутки

Он указал, что принципиальные моменты уже согласованы, в настоящее время документ переводится с английского языка на украинский. Затем Киев и Вашингтон подпишут ещё два технических соглашения, касающихся создания инвестиционного фонда и его финансирования.

Шмыгаль отметил, что проект договора Украины и США по ископаемым предусматривает распределение управления инвестфондом и взносов пополам. При этом Киев сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина затягивает подписание важного соглашения с Вашингтоном по редкоземельным ресурсам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

