Зеленский заявил, что хочет вынести вопрос территорий на встречу с Путиным
19 августа 202503:30
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вынести на двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным вопрос территорий.
Также, по его словам, Киев не будет настаивать на перемирии в качестве условия для проведения дальнейших переговоров. Зеленский отметил, что в течение десяти дней будут проработаны гарантии безопасности для Украины.
Тем временем, президент США Дональд Трамп сообщил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину о завершившихся переговорах с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
