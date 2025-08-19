Зеленский заявил, что хочет вынести вопрос территорий на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вынести на двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным вопрос территорий.

Ушаков: Трамп сообщил Путину о завершившихся переговорах с Зеленским

Также, по его словам, Киев не будет настаивать на перемирии в качестве условия для проведения дальнейших переговоров. Зеленский отметил, что в течение десяти дней будут проработаны гарантии безопасности для Украины.

Тем временем, президент США Дональд Трамп сообщил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину о завершившихся переговорах с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

