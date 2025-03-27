Зеленский заявил об изменении условий соглашения с США по недрам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изменяют условия договоров по украинским ископаемым. На пресс-конференции, трансляцию которой вел всеукраинский телемарафон, он отметил, что американская сторона вместо рамочного соглашения настаивает на полном договоре, требующем детального изучения.
Зеленский подчеркнул, что Киев не выступает против соглашения в целом и не хочет создавать у Вашингтона впечатление, что Украина препятствует подписанию документа. Он также выразил обеспокоенность возможным влиянием этих разногласий на военную и разведывательную поддержку страны.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что стороны близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, которое может быть утверждено уже на следующей неделе.
В то же время депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что предложенный США проект предусматривает их участие в управлении всеми украинскими ископаемыми, включая нефть и газ, при этом в документе не содержится гарантий безопасности для Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru