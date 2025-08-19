ФСБ: Япония планировала вести бактериологическую войну с СССР
Япония во время Второй мировой войны планировала вести боевые действия против СССР с применением бактериологического оружия, сообщают «Известия» со ссылкой архивные документы Федеральной службы безопасности России.
Планировалось вызвать массовые эпидемии в войсках и среди мирного населения. В 1939 году в ходе конфликта в районе реки Халхин-Гол после отступления японских войск сотрудники отряда № 731 вылили в реку баллоны с бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии.
В 1940–1942 годах деятельность таких бактериологических отрядов была направлена и против КНР. С 1941 по 1945 год проводились опыты над людьми и разработки новых способов заражения флоры и фауны.
Ранее в Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов. Вашингтону приходится более тщательно скрывать свои истинные цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
