Планировалось вызвать массовые эпидемии в войсках и среди мирного населения. В 1939 году в ходе конфликта в районе реки Халхин-Гол после отступления японских войск сотрудники отряда № 731 вылили в реку баллоны с бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии.

В 1940–1942 годах деятельность таких бактериологических отрядов была направлена и против КНР. С 1941 по 1945 год проводились опыты над людьми и разработки новых способов заражения флоры и фауны.

Ранее в Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов. Вашингтону приходится более тщательно скрывать свои истинные цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

