Ушаков: Трамп сообщил Путину о завершившихся переговорах с Зеленским
19 августа 202502:02
Американский лидер Дональд Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе Трампа. Лидеры поддержали продолжение переговоров между РФ и Украиной и обсудили участие более высокопоставленных представителей.
Трампу пришлось приостановить встречу с лидерами Европы ради звонка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
