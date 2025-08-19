Ушаков: Трамп сообщил Путину о завершившихся переговорах с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Трамп заявил о необходимости обсудить обмен территориями между Москвой и Киевом

По его словам, телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе Трампа. Лидеры поддержали продолжение переговоров между РФ и Украиной и обсудили участие более высокопоставленных представителей.

Трампу пришлось приостановить встречу с лидерами Европы ради звонка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

