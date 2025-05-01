Вице-премьер Украины: Киев и Вашингтон будут совместно управлять инвестфондом

По ее словам, у сторон будет отсутствовать решающий голос, это будет отражать равноправное партнерство.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США. Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

