Вице-премьер Украины: Киев и Вашингтон будут совместно управлять инвестфондом

Киев и Вашингтон будут совместно управлять инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, сообщила в соцетях вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, у сторон будет отсутствовать решающий голос, это будет отражать равноправное партнерство.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США. Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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