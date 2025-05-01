Вице-премьер Украины: Киев и Вашингтон будут совместно управлять инвестфондом
Киев и Вашингтон будут совместно управлять инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, сообщила в соцетях вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, у сторон будет отсутствовать решающий голос, это будет отражать равноправное партнерство.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США. Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru