Крым и санкции: Какие условия Трамп выдвинет Украине на переговорах в Лондоне
Госсекретарь США Рубио отменил поездку в Лондон из-за слов Зеленского о Крыме, а Дмитрий Песков предупредил о фейках на фоне переговоров сторон.
В Лондоне 23 апреля состоится новый раунд переговоров по украинскому вопросу. На этот раз за столом окажутся делегации из Великобритании, Франции, США и Украины.
При этом американская сторона всячески дает понять, что воспринимает предстоящую встречу не слишком серьезно, а СМИ гадают, какие условия Вашингтон предложит Киеву и европейцам.
ПРИЕДУТ НЕ ВСЕ
Буквально накануне стало известно, что глава Госдепартамента США Марко Рубио отказался от поездки в Лондон, пишет газета The New York Times.
По данным СМИ, Вашингтон на встрече в Лондоне якобы предложит Киеву признать Крым российской территорий. Во вторник украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил, что такой вариант не устроит Украину. После этого, пишет газета, поездка Рубио была отменена.
Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф тоже отказался от участия в переговорном мероприятии, пишет Financial Times. Буквально накануне Зеленский заявил, что Уиткофф якобы разговаривает «на языке российской пропаганды».
В итоге ожидается, что США на переговорах с Украиной и Европой в Лондоне будет представлять только Кит Келлог. Политологи уверяют, что ему отводится роль «слушателя» в данном процессе. Поэтому сегодня особо важных решений в рамках урегулирования не ожидается.
ТРАМП И ЕГО УСЛОВИЯ
В большей степени всех волнует вопрос, какие именно пункты будут обсуждаться на встрече США, Европы и Украины. Американские СМИ уверены, что у Трампа подготовлен целый перечень условий.
Во-первых, Вашингтон настаивает на немедленном прекращении огня, а также хочет, чтобы Москва и Киев начали прямые переговоры, пишет The Daily Telegraph. Фактически речь идет о полной заморозке конфликта.
Далее Киев должен отказаться от членства в НАТО, а также признать Крым российским. Еще в предполагаемом списке сделка Украины и США по минеральным ресурсам, снятие американских санкций с России и сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере энергетики.
По данным СМИ, Киев готов пойти на уступки в ряде вопросов, так как Трамп уже угрожал перестать вести любые переговоры, а Зеленский не хочет стать виновником этого.
Также Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российский лидер Владимир Путин якобы предложил США заморозить боевые действия по нынешней линии фронта. По данным издания, Россия готова оставить за собой только те территории, которые уже освободила и контролирует. При этом Крым должен быть официально признан российским, а Украина не должна вступать в НАТО.
Уточняется, что Путин обсуждал эти вопросы со спецпосланником Трампа Уиткоффом 11 апреля в Петербурге. Напомним, что встреча тогда продлилась четыре часа.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после встречи Путина и Уиткоффа СМИ распространяют слишком много фейков.
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», - сказал он.
Западные СМИ настаивают, что Трамп готов выполнить условия Путина, так как хочет урегулировать конфликт к 30 апреля (спустя 100 дней на посту президента).
Риторика президента США Дональда Трампа в отношении России может поменяться после 100 дней его президентства, так как он будет искать оправдания тому, что не смог в обещанный срок урегулировать украинский конфликт. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник института США и Канады имени Г.А. Арбатова Павел Кошкин.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ
При этом украинская сторона на предстоящих переговорах планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план Трампа, сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации США.
Уточняется, что Зеленский готов обсуждать только «временное перемирие», несмотря на то, что план Трампа подразумевает гарантии безопасности для Украины, свободу судоходства по Днепру и помощь в восстановлении.
18 апреля Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайших дней ожидает официальной реакции России на предложенный Соединенными Штатами план прекращения огня на Украине.
Еще в марте Владимир Путин говорил, что Россия поддерживает перемирие, но «есть нюансы», а также вопросы, на которые предстоит ответить участникам.
По его словам, Москва полностью поддерживает мирную риторику, но при этом не очень понимает некоторые детали предложения о перемирии. Путин подчеркнул, что Россию интересует только перемирие в «долгосрочной перспективе», а для этого необходимо устранить причины и факторы, которые привели к этому кризису. Путин признался, что не понимает, кто будет контролировать это прекращение огня, кто выступит гарантом.
Москва готова гарантировать прекращение огня, если Киев как минимум выведет свои войска со всех российских территорий, заявил НСН член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Не думаю, что советники Трампа не понимают сути наших предложений. Они понимают прекрасно, что главным препятствием на пути к урегулированию на Украине, является та политика, которую по инерции проводит Зеленский и его команда, выполняя задачи, поставленные еще при Байдене», - добавил собеседник НСН.
Ранее Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое не соблюдалось украинской стороной. Минобороны России заявило, что ВСУ 4,9 тысяч раз нарушили пасхальное перемирие.
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