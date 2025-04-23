Далее Киев должен отказаться от членства в НАТО, а также признать Крым российским. Еще в предполагаемом списке сделка Украины и США по минеральным ресурсам, снятие американских санкций с России и сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере энергетики.

По данным СМИ, Киев готов пойти на уступки в ряде вопросов, так как Трамп уже угрожал перестать вести любые переговоры, а Зеленский не хочет стать виновником этого.

Также Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российский лидер Владимир Путин якобы предложил США заморозить боевые действия по нынешней линии фронта. По данным издания, Россия готова оставить за собой только те территории, которые уже освободила и контролирует. При этом Крым должен быть официально признан российским, а Украина не должна вступать в НАТО.

Уточняется, что Путин обсуждал эти вопросы со спецпосланником Трампа Уиткоффом 11 апреля в Петербурге. Напомним, что встреча тогда продлилась четыре часа.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после встречи Путина и Уиткоффа СМИ распространяют слишком много фейков.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», - сказал он.

Западные СМИ настаивают, что Трамп готов выполнить условия Путина, так как хочет урегулировать конфликт к 30 апреля (спустя 100 дней на посту президента).

Риторика президента США Дональда Трампа в отношении России может поменяться после 100 дней его президентства, так как он будет искать оправдания тому, что не смог в обещанный срок урегулировать украинский конфликт. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник института США и Канады имени Г.А. Арбатова Павел Кошкин.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

При этом украинская сторона на предстоящих переговорах планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план Трампа, сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации США.