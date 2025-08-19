Зеленский: Киев хочет закупить у США вооружения на $90 млрд

Киев предложил Вашингтону купить вооружения на $90 млрд, заявил по итогам переговоров в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский.

Ушаков: Трамп сообщил Путину о завершившихся переговорах с Зеленским

По его словам, речь идет, в том числе о самолетах и системах ПВО. «Действительно, есть пакет с нашими предложениями на $90 млрд», — указал глава государства.

На переговорах президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки к встрече президента России Владимира Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
