Зеленский: Киев хочет закупить у США вооружения на $90 млрд
19 августа 202503:03
Киев предложил Вашингтону купить вооружения на $90 млрд, заявил по итогам переговоров в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, речь идет, в том числе о самолетах и системах ПВО. «Действительно, есть пакет с нашими предложениями на $90 млрд», — указал глава государства.
На переговорах президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки к встрече президента России Владимира Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
