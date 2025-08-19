СМИ: Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа
Глава США Дональд Трамп надеется провести встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, сообщает Axios.
Об этом изданию заявил осведомленный источник. Также о предстоящей встрече высказался канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.
Встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать.
Президент США заявил о начале подготовки к встрече лидеров РФ и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
