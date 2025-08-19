СМИ: Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

Глава США Дональд Трамп надеется провести встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, сообщает Axios.

Ушаков: Трамп сообщил Путину о завершившихся переговорах с Зеленским

Об этом изданию заявил осведомленный источник. Также о предстоящей встрече высказался канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.

Встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать.

Президент США заявил о начале подготовки к встрече лидеров РФ и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВладимир ПутинРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры