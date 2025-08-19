В работе Starlink произошел очередной масштабный сбой
19 августа 202504:32
По всему миру произошел масштабный сбой в работе спутникового интернета Starlink.
Таковы данные сайта Downdetector. Неполадки стали регистрироваться вечером 18 августа. Наибольшее количество таких сообщений поступает из США. Также жалобы приходят из Канады, Великобритании, ФРГ, Мексики и других стран.
Некоторые пользователи сообщают о полном отключении Сети.
Ранее была названа причина всемирного сбоя интернета от Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В работе Starlink произошел очередной масштабный сбой
- СМИ: Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа
- Зеленский заявил, что хочет вынести вопрос территорий на встречу с Путиным
- Зеленский: Киев хочет закупить у США вооружения на $90 млрд
- Трамп заявил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского
- Ушаков: Трамп сообщил Путину о завершившихся переговорах с Зеленским
- Сервис «Сферум» завершил интеграцию в МАХ
- СМИ: Трамп приостановил встречу с лидерами Европы ради звонка Путину
- Встреча с Путиным увеличила рейтинг Трампа
- СМИ: Частные компании Словакии продолжают продавать оружие Киеву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru