В работе Starlink произошел очередной масштабный сбой

По всему миру произошел масштабный сбой в работе спутникового интернета Starlink.

Таковы данные сайта Downdetector. Неполадки стали регистрироваться вечером 18 августа. Наибольшее количество таких сообщений поступает из США. Также жалобы приходят из Канады, Великобритании, ФРГ, Мексики и других стран.

Некоторые пользователи сообщают о полном отключении Сети.

Ранее была названа причина всемирного сбоя интернета от Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

