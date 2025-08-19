Трамп заявил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского

В настоящее время начинается подготовка встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского президента Дональд Трамп по итогам встречи с делегацией Украины и Евросоюза в Белом доме.

Трамп заявил о необходимости обсудить обмен территориями между Москвой и Киевом

По его словам, место будет определено позднее. Трамп указал, что у него прошла очень хорошая встреча с Зеленским и представителями ЕС. Речь шла о гарантиях безопасности для Киева.

Также Трамп по телефону проинформировал Путина о завершившихся переговорах с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
