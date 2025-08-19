Сервис «Сферум» завершил интеграцию в МАХ
Российский образовательный сервис «Сферум» завершил интеграцию в национальный мессенджер МАХ, сообщают «Известия» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
По его словам, теперь у педагогов, учеников и родителей есть инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере будут представлены интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора» и «Чат-бот программы Пушкинская карта». Для педагогов сохранится расширенный функционал и персональный знак отличия.
Одним из самых востребованных инструментов «Сферума» стали групповые звонки для проведения онлайн-уроков и родительских собраний. Также «Сферум» интегрирован с электронными журналами и дневниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru