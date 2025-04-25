«Дорабатываем детали»: Трамп дал две недели на заключение сделки по Украине
Переговоры по Украине продолжаются: Трамп заявил, что Россия пошла на большую уступку, а Лавров иронично ответил на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа в Москве.
Американский лидер Дональд Трамп не устает комментировать ход переговоров с Москвой и Киевом по вопросу урегулирования украинского конфликта. Накануне Трамп вновь дал понять, что Россия готова заключить сделку.
Более того, Трамп заявил, что Россия пошла на большую уступку, так как не претендует на всю украинскую территорию.
В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп косвенно обозначил временные рамки ожидаемой сделки. Так, его спросили о возможных санкциях против России.
«Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка. Нет причин отвечать сейчас», - отметил он.
А вопрос о выходе США из переговоров по Украине в случае отсутствия сделки Трамп призвал задавать «через две недели». Сейчас, по его словам, «мы очень близки к соглашению».
К СДЕЛКЕ ГОТОВЫ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил намерения Москвы заключить сделку по Украине.
«Президент США верит — и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом», - отметил он в интервью CBS News.
По данным СМИ, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву в ночь на 25 апреля. Ожидается, что он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Лавров намекнул, что встреча состоится, но деталей, разумеется, не привел. Ведущая телеканала CBC News напомнила ему слова Трампа о планах заключить сделку и послать Уиткоффа в Москву для разговора с президентом России в пятницу, 25 апреля. Она спросила у Лаврова, состоится ли встреча, и можно ли ожидать заключения сделки.
«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — иронично ответил Лавров.
КАКИЕ УСЛОВИЯ
В Лондоне 23 апреля состоялся очередной раунд переговоров по украинскому вопросу. На этот раз за столом оказались делегации из Великобритании, Франции, США и Украины. Политологи назвали встречу «провальной», а Англию не приехали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
В большей степени всех волновал вопрос, какие именно пункты будут обсуждаться на встрече США, Европы и Украины. Американские СМИ уверены, что у Трампа был подготовлен целый перечень условий.
Во-первых, Вашингтон настаивает на немедленном прекращении огня, а также хочет, чтобы Москва и Киев начали прямые переговоры, пишет The Daily Telegraph. Фактически речь идет о полной заморозке конфликта.
Далее Киев должен отказаться от членства в НАТО, а также признать Крым российским.
Еще до переговоров в Лондоне Зеленский уточнял, что вариант с признанием Крыма российским не устраивает Киев. По данным СМИ, именно из-за этого заявления американская делегация приехала в Лондон не совсем полным составом.
После этого раунда переговоров Трамп обратился к Зеленскому через соцсети, назвав ситуацию для Украины «просто плачевной».
«Зеленский хвастается на первой странице Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма». Здесь не о чем говорить. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией. Ситуация на Украине плачевна - он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», - предупредил Зеленского Трамп.
БУДУЩЕЕ ЗЕЛЕНСКОГО
Позднее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня может быть объявлено к лету, сообщает The Telegraph. Он, конечно, добавил, что прекращение возможно на условиях, которые примет и Москва, и Киев. Политологи отмечают, что риторика Европы меняется – Германия, Франция и Великобритания, которые теперь активнее всего поддерживают Украину, уже задумываются о том, правильно ли они поступают.
Украина же готовится к худшему сценарию в переговорах с США, пишет Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.
«А именно к прекращению поддержки со стороны США», — уточнил анонимный собеседник.
До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона. По ее словам, американский лидер Дональд Трамп разочарован действиями Киева и считает, что украинская сторона препятствует прогрессу.
Американский лидер Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин совсем скоро договорятся по Украине, но Владимир Зеленский будет действовать напрямую против США, пытаясь убедить Европу поддерживать Киев, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Американцы, некоторые страны в Европе и Россия начнут политику абсолютной изоляции Зеленского, будут требовать, чтобы он ушел. Фактически начнется операция по его снятию с должности, потому что главная проблема в нем. Как только на Украине поменяется власть, Европа перестанет выступать за продолжение конфликта, потому что Украина перестанет стоять на этой позиции», - заключил собеседник НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Радиоточка НСН».
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