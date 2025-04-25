А вопрос о выходе США из переговоров по Украине в случае отсутствия сделки Трамп призвал задавать «через две недели». Сейчас, по его словам, «мы очень близки к соглашению».

К СДЕЛКЕ ГОТОВЫ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил намерения Москвы заключить сделку по Украине.

«Президент США верит — и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом», - отметил он в интервью CBS News.

По данным СМИ, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву в ночь на 25 апреля. Ожидается, что он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Лавров намекнул, что встреча состоится, но деталей, разумеется, не привел. Ведущая телеканала CBC News напомнила ему слова Трампа о планах заключить сделку и послать Уиткоффа в Москву для разговора с президентом России в пятницу, 25 апреля. Она спросила у Лаврова, состоится ли встреча, и можно ли ожидать заключения сделки.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — иронично ответил Лавров.

КАКИЕ УСЛОВИЯ

В Лондоне 23 апреля состоялся очередной раунд переговоров по украинскому вопросу. На этот раз за столом оказались делегации из Великобритании, Франции, США и Украины. Политологи назвали встречу «провальной», а Англию не приехали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В большей степени всех волновал вопрос, какие именно пункты будут обсуждаться на встрече США, Европы и Украины. Американские СМИ уверены, что у Трампа был подготовлен целый перечень условий.

Во-первых, Вашингтон настаивает на немедленном прекращении огня, а также хочет, чтобы Москва и Киев начали прямые переговоры, пишет The Daily Telegraph. Фактически речь идет о полной заморозке конфликта.