«Прелюдия к переговорам»: США поставили ультиматум по конфликту на Украине
Пока РФ доказывает готовность к переговорам с Украиной на деле в виде перемирия ко Дню Победы, а Украина отвергает мирные инициативы, в США пытаются давить на стороны ультиматумом о прекращении содействия.
Госсекретарь США Маруо Рубио заявил, что Россия и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе американская сторона откажется от посредничества в этом вопросе. Его процитировала представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.
Она отметила, что сейчас начался тот этап, когда обе стороны должны внести свои предложения, а уже дальнейшие действия США будут зависеть от решения президента страны Дональда Трампа. Однако, если прогресса не будет, госсекретарь подчеркнул, что США отступят в сторону.
К ПЕРЕГОВОРАМ ТРИЖДЫ ГОТОВЫ
При этом сам Трамп ранее в интервью ABC заявил, что российский президент Владимир Путин готов прекратить боевые действия на Украине благодаря ему. Однако Трамп также упомянул, что Путин «мог бы немного морочить ему голову».
«Он мог бы морочить мне голову немного. Я бы сказал, что он бы хотел остановить войну … Если бы не я, я думаю, он бы хотел захватить всю страну», – сказал президент США.
Также американский лидер подчеркнул, что военный конфликт между странами начался из-за безрассудной политики экс-президента США Джо Байдена.
В свою очередь российский президент не только на словах, но и на деле решил продемонстрировать открытость и готовность к диалогу с киевским режимом. Так, Путин объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая по гуманитарным соображениям. Как уточнял президент РФ, на этот срок российская сторона приостанавливает все боевые действия.
Как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС, предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это и есть начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, приводит его слова РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что «перемирие на 30 дней, которого требовала украинская сторона, - это и есть предварительное условие». Таким образом, глава МИД РФ напомнил об отказе нынешнего лидера киевского режима Владимира Зеленского от предложения российского президента о четырехдневном перемирии и его требовании вместо этого установить прекращение огня на 30 дней.
«Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия» – отметил Лавров.
Также он подчеркнул, что Россия сейчас не видит возможностей для честного и прозрачного мониторинга этого перемирия.
О готовности России к переговорам с Украиной без предварительных условий в ночь на 30 апреля заявил и постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Он отметил, что перемирие в честь Дня Победы - это такая «прелюдия» к переговорам, которую, как надеется Небензя, осуществит и киевская сторона.
ЗАПУГИВАНИЕ ВМЕСТО «ПРЕЛЮДИЙ»
Однако помимо того, что Зеленский не поддержал мирную инициативу о перемирии в честь Дня Победы, он также анонсировал готовящийся разговор с Вашингтоном по поводу российских санкций.
Лидер киевского режима отметил, что на повестке дня - обсуждение «болевых точек России, которые больше всего побуждают Москву к дипломатии». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Подобную далеко не мирную риторику Киева прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.
«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!» — написала Захарова, намекая на слова Зеленского о «болевых точках» России в преддверии Дня Победы.
Зеленский не изменяет своей «риторике запугивания» не только в адрес России, но проводит ее для европейских стран. Так, выступая на саммите инициативы «Триморье», он заявил, что Россия летом под видом военных учений в Белоруссии готовит «атаку», которая может быть направлена и на Украину, и на Польшу, и на Литву. В связи с этим, Зеленский призвал все страны «быть готовыми».
В свою очередь белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант уверен, что Зеленский пытается запугивать страны ЕС, чтобы выпросить у них больше помощи.
«У него патовая ситуация: американцы отказываются ему помогать финансированием и оружием. Для того, чтобы как-то привлечь в себе внимание, он использует метод запугивания», - сказал Дзермант РИА Новости.
Также он подчеркнул, что Зеленский намерен сорвать переговоры, чтобы «выглядеть жертвой» и получать помощь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани чиновника задержали за хищение песка на 500 млн рублей
- Готовивших покушение на участника СВО в Югре агентов Киева арестовали
- Глава РФПИ Дмитриев встретился с режиссером Оливером Стоуном
- Космонавты миссии «Шэньчжоу-19» успешно вернулись на Землю
- Мантуров посетил группировку «Днепр» в Запорожской области
- Андреасян рассказал, что не смог заставить корову сыграть в «Простоквашино»
- В Омской области из-за ветра перевернулась лодка с людьми, двое погибли
- Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану
- После смерти Паши Техника открыли наследственное дело
- В Муроме загорелся склад после падения БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru