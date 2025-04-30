Как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС, предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это и есть начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, приводит его слова РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что «перемирие на 30 дней, которого требовала украинская сторона, - это и есть предварительное условие». Таким образом, глава МИД РФ напомнил об отказе нынешнего лидера киевского режима Владимира Зеленского от предложения российского президента о четырехдневном перемирии и его требовании вместо этого установить прекращение огня на 30 дней.

«Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия» – отметил Лавров.

Также он подчеркнул, что Россия сейчас не видит возможностей для честного и прозрачного мониторинга этого перемирия.

О готовности России к переговорам с Украиной без предварительных условий в ночь на 30 апреля заявил и постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Он отметил, что перемирие в честь Дня Победы - это такая «прелюдия» к переговорам, которую, как надеется Небензя, осуществит и киевская сторона.

ЗАПУГИВАНИЕ ВМЕСТО «ПРЕЛЮДИЙ»

Однако помимо того, что Зеленский не поддержал мирную инициативу о перемирии в честь Дня Победы, он также анонсировал готовящийся разговор с Вашингтоном по поводу российских санкций.

Лидер киевского режима отметил, что на повестке дня - обсуждение «болевых точек России, которые больше всего побуждают Москву к дипломатии». Об этом он написал в своем Telegram-канале.