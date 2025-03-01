СМИ: Трамп не заинтересован в сделке по ископаемым с Украиной
Президент США Дональд Трамп потерял интерес к сделке по полезным ископаемым с Украиной. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.
По данным источника, представители украинской делегации начали просить о заключении соглашения после того, как им предписали покинуть Белый дом на фоне перепалки Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что американский лидер не заинтересован в возрождении сделки.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что Вашингтон и Киев не подписали соглашение по минералам.
Между тем Зеленский высказал мнение, что будущее сорванной сделки по ресурсам теперь зависит от США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru