Россия поедет? Украина проведет второй «саммит мира» до конца 2024 года

ВТОРОЙ САММИТ

О том, что Киев намерен провести еще одну конференцию по урегулированию конфликта с Москвой до конца года уже заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква. Он подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с представителями кремля «хоть завтра», но для этого РФ должна вывести свои войска с территории Украины.

«Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет мира как можно быстрее. Однако Киев точно не хочет мира на основе так называемого российского признания реальности», - передает слова политика издание «Интерфакс-Украина».

До этого проведение второй мирной конференции по Украине на полях первого саммита в Швейцарии, которая прошла под Люцерном 15-16 июня, анонсировал сам Зеленский. По его словам, представители некоторых стран уже готовы принять участие в новом мероприятии.