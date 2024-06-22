Россия поедет? Украина проведет второй «саммит мира» до конца 2024 года
Вторую Мирную конференцию по Украине предложили провести в Саудовской Аравии.
Не успели участники первой мирной конференции по Украине в Швейцарии подвести итоги, как украинские политики заговорили о проведении еще одного саммита, но на этот раз при участии России, отсутствие которой на первой встрече возмутило многих иностранных политиков.
ВТОРОЙ САММИТ
О том, что Киев намерен провести еще одну конференцию по урегулированию конфликта с Москвой до конца года уже заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква. Он подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с представителями кремля «хоть завтра», но для этого РФ должна вывести свои войска с территории Украины.
«Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет мира как можно быстрее. Однако Киев точно не хочет мира на основе так называемого российского признания реальности», - передает слова политика издание «Интерфакс-Украина».
До этого проведение второй мирной конференции по Украине на полях первого саммита в Швейцарии, которая прошла под Люцерном 15-16 июня, анонсировал сам Зеленский. По его словам, представители некоторых стран уже готовы принять участие в новом мероприятии.
«Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы», - сказал Зеленский, добавив, что проведение второго саммита будет возможно, когда каждый шаг по достижению соглашения будет проработан.
Сразу после окончания первой конференции Зеленский также заявлял о готовности начала немедленных переговоров с Москвой, подчеркнув, однако, что Россия должна «уважать территориальную целостность Украины».
На этот раз организаторы в качестве площадки для проведения мероприятия отдают предпочтение Саудовской Аравии, делегаты которой, к слову, были крайне возмущены отсутствием российской стороны на конференции в Швейцарии. По словам главы департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэля Люхингера, заинтересованные страны должны самостоятельно инициировать подготовку к следующей конференции по украинскому конфликту. При этом министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис допустил участие президента РФ Владимира Путина во второй конференции по Украине.
«Этот вопрос может быть урегулирован. Это возможно в соответствии с нашими законами», - заявил дипломат.
О возможности участия российской стороны во втором «саммите мира» говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Москва сможет участвовать в конференции по формату черноморской зерновой инициативы. Дипломат напомнил, что в таком формате Киев уже проводил переговоры, которые прошли «очень успешно». Кулеба подчеркнул, что Украина по зерновой инициативе вела переговоры с ООН и Турцией, после чего уже они налаживали диалог с Россией.
БЕЗ РОССИИ НЕ ОЧЕНЬ
При этом в России не исключают возможности поехать на второй саммит по Украине. Например, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что российская делегация может принять участие во втором саммите по урегулированию украинского конфликта, если условия Москвы будут выполнены. Но политик напомнил, что Москва всегда была настроена на диалог.
Однако на первую мирную конференцию Россию не позвали, что не могло не вызвать недовольства в рядах участников мероприятия. Так, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что без присутствия Москвы саммит сложно назвать ориентированным на результат, а президент Кении Уильям Руто заявил, что конференция по урегулированию конфликта не может быть «встречей только друзей».
Канцлер Германии Олаф Шольц, который кстати досрочно покинул саммит в Швейцарии, также посчитал, что без России невозможно достигнуть мира на Украине.
Об отсутствии делегатов из России в Швейцарии пожалели даже в Верховной Раде Украины.
«Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», - заявил украинский депутат Евгений Шевченко, предположив при этом, что вторая конференция по Украине не состоится, так как первый саммит показал свою несостоятельность.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков также заявил о провале саммита по Украине, добавив, что отказ 15 стран подписать финальную декларацию говорит о том, что они поддерживают мир, а не навязываемые Западом условия урегулирования.
ОТКАЗ ОТ СОГЛАШЕНИЯ
В ходе мирной конференции по Украине страны-участницы саммита подписали документ с рядом призывов, в том числе касающихся возвращения Украине контроля над Запорожской АЭС, свободного доступа Киева к портам Черного и Азовского морей, а также освобождения военнопленных с обеих сторон. Однако такое соглашение подписали не все участники.
Например, от заверения документа отказались представители БРИКС из Бразилии, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии и ЮАР. Соглашения также не подписали делегации Армении, Бахрейна, Индонезии, Ливии, Мексики, Таиланда. А уже после самой конференции Иордания и Ирак отозвали свои подписи под коммюнике. Ватикан также не завизировал документ, исходя из статуса наблюдателя.
В свою очередь уже после окончания конференции представители Замбии наоборот присоединились к коммюнике. Таким образом, число стран, подписавших документ, возросло до 78. При этом Антигуа и Барбуда стало первым государством, не участвовавшим в конференции, но присоединившимся к подписантам уже после форума.
Соглашение подписали и дружеские для РФ страны Сербия и Венгрия. Но, по словам венгерского журналиста, члена Валдайского клуба Габора Штира, это просто дипломатический жест, который не изменит позицию стран в отношении России.
«Это то же самое, когда Венгрия на днях подписала договор с НАТО о том, что не будет ветировать решения НАТО по Украине. Закончилась предвыборная кампания в Венгрии, премьер-министр страны Виктор Орбан увидел, что страна уперлась в стену с позицией по Украине. Конечно, вызывает вопрос тот факт, что венгерский МИД поехал в Швейцарию на эту конференцию. Потому что венгерское руководство думает, что теперь надо показать какой-то прозападный мирный жест, так как без этого критически усиливается давление на Венгрию. Но это был всего лишь жест, позиция Венгрии не менялась, позиция Сербии – тоже. Эта игра продолжится, а это был только один ход в ней», - заметил он в беседе с НСН.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конференцию в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом».
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