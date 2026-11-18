Съедобные презенты чаще всего адресуют детям и родственникам помладше — так ответил 31% граждан. Взрослым членам семьи их дарят 28%, родителям — 21%, друзьям — 13%, коллегам — всего 4%.



Привлекательность такого выбора объясняется просто. 60% россиян считают его незатейливым, но приятным. Еще 42% рады, что снижается риск «прогадать», а 21% упомянули доступную цену и легкость покупки. Внутри категории лидируют сладости и выпечка. Их выбирают 73%. Чай и кофе — 53%, а алкоголь — 37%.



Бюджет большинства респондентов невелик. До 3 тыс. рублей готовы потратить 23%, до 5 тыс. — 13%, свыше этой отметки — лишь 6%. При этом 28% почти никогда не получали съедобный подарок, который бы им не понравился. Если неприятность случалась, 18% передаривали его коллегам, друзьям или семье, а 11% отдавали другим.



За покупками россияне идут в супермаркеты (68%), гипермаркеты (54%) и на маркетплейсы (40%). Онлайн-доставку выбирают 23%, специализированные магазины — треть опрошенных, рынки — 8%. Всего в исследовании участвовали более тысячи человек.



Ранее НСН делилась идеями недорогих подарков для родных и коллег.

