Съедобное вместо сувенирного: Россияне рассказали о новогодних подарках
На Новый год большинство россиян выбирают подарки, которые можно съесть. Такой вариант назвали 62% участников опроса программы лояльности «Х5 Клуб», результаты которого оказались у «Газеты.Ru». Сувениры и украшения дарят 57% респондентов, косметику и парфюмерию — 51%.
Съедобные презенты чаще всего адресуют детям и родственникам помладше — так ответил 31% граждан. Взрослым членам семьи их дарят 28%, родителям — 21%, друзьям — 13%, коллегам — всего 4%.
Привлекательность такого выбора объясняется просто. 60% россиян считают его незатейливым, но приятным. Еще 42% рады, что снижается риск «прогадать», а 21% упомянули доступную цену и легкость покупки. Внутри категории лидируют сладости и выпечка. Их выбирают 73%. Чай и кофе — 53%, а алкоголь — 37%.
Бюджет большинства респондентов невелик. До 3 тыс. рублей готовы потратить 23%, до 5 тыс. — 13%, свыше этой отметки — лишь 6%. При этом 28% почти никогда не получали съедобный подарок, который бы им не понравился. Если неприятность случалась, 18% передаривали его коллегам, друзьям или семье, а 11% отдавали другим.
За покупками россияне идут в супермаркеты (68%), гипермаркеты (54%) и на маркетплейсы (40%). Онлайн-доставку выбирают 23%, специализированные магазины — треть опрошенных, рынки — 8%. Всего в исследовании участвовали более тысячи человек.
Ранее НСН делилась идеями недорогих подарков для родных и коллег.
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