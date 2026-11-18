Замглавы ФМБА России Игорь Борисевич сообщил, что в Минздраве рассматривают заявку на регистрацию мРНК-вакцины для лечения рака головного мозга — глиобластомы. Странадко отметил, что сначала вакцина проходит клинические испытания, а только потом становится доступна всем пациентам.

«Подача заявки — это не то же самое, что подтвержденная эффективность. Технология отработана. Я не могу сказать часы, но речь про дни: по сути, все уже готово, остается подать заявку. Регистрация — это отдельный этап. Возможно, она уже близка. Сейчас речь про подачу заявки на клиническое применение. Сначала пройдут клинические испытания — как всегда. Это могут быть добровольцы либо определенная группа пациентов. Чаще всего это пациенты с тяжелым течением, которым уже нечего предлагать. Сама по себе проблема очень актуальна: глиома — очень агрессивная опухоль, и хирургически излечить большинство пациентов не удается», — сказал собеседник НСН.



Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе, в свою очередь, напомнил, что многие знаменитые люди умерли от глиобластомы, хотя проходили лечение во многих мировых клиниках.

«Это тяжелое заболевание, смертельное. Даже врачом не надо быть, чтобы знать об этом. Об этом очень много пишут. Многие известные люди умерли от глиобластомы, например, Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк. Они ездили во всему свету, лечились во всех клиниках, но в итоге кончилось все смертью. Это раньше была неизлечимая опухоль. Есть закон: вакцину испытывают в определенных условиях, если ее эффективность доказана, то ее регистрируют и одобряют для применения. Если бы результаты были сомнительные, Минздрав вообще бы не принял заявку к рассмотрению», — отметил эксперт.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что рост онкологической заболеваемости — один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке.

