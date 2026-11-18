Ушаков высказался о возможном участии Путина в саммите G20 в США
Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. В ближайшие один-два дня определенности по этому вопросу ожидать не стоит, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.
Он объяснил, что говорить о возможном участии российского лидера в мероприятии пока преждевременно. При этом Ушаков не уточнил, когда именно может быть принято окончательное решение.
Сам саммит лидеров стран G20 запланирован на 14-15 декабря в Майами.
Недавно в МИД РФ заявили о начале подготовки к участию встречи в Соединенных Штатах. Москва уже приступила к организации делегации.
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