Он объяснил, что говорить о возможном участии российского лидера в мероприятии пока преждевременно. При этом Ушаков не уточнил, когда именно может быть принято окончательное решение.



Сам саммит лидеров стран G20 запланирован на 14-15 декабря в Майами.



Недавно в МИД РФ заявили о начале подготовки к участию встречи в Соединенных Штатах. Москва уже приступила к организации делегации.

