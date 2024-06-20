«Подпишет что угодно»: В РПЦ заявили об отсутствии авторитета у патриарха Варфоломея

Ранее Турция сообщила, что запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с тем, что в подписании итогового коммюнике участвовал греческий патриархат в Стамбуле Варфоломей (глава Константинопольского патриархата). Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в социальной сети X. Конференция проходила 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии, на ней Варфоломей заявил, что поддерживает совместное коммюнике и подписал документ.

«То, что Варфоломей участвовал в том мирном саммите, не вызывает удивления, потому что очевидно, что он не обладает никакой субъектностью и выполняет те предписания, которые ему выдают его хозяева в западных странах. Я думаю, что по их указке он может подписать и поддержать практически все что угодно. Что касается ситуации на Украине, то патриарх Варфоломей принял самое непосредственное участие в том, чтобы этот конфликт имел религиозное измерение и выливался в массовые неприкрытые преследования верующих УПЦ на территории той же Украины», - пояснил источник.