«Подпишет что угодно»: В РПЦ заявили об отсутствии авторитета у патриарха Варфоломея
Патриарх Варфоломей является частью западного инструмента и проводит ту политику, которая выгодна США, заявил источник НСН в РПЦ.
Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет никакого реального веса в религиозной среде и действует по указке США, к тому же он имел прямое отношение к преследованию верующих Украинской православной церкви (УПЦ), заявил НСН источник в РПЦ.
Ранее Турция сообщила, что запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с тем, что в подписании итогового коммюнике участвовал греческий патриархат в Стамбуле Варфоломей (глава Константинопольского патриархата). Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в социальной сети X. Конференция проходила 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии, на ней Варфоломей заявил, что поддерживает совместное коммюнике и подписал документ.
«То, что Варфоломей участвовал в том мирном саммите, не вызывает удивления, потому что очевидно, что он не обладает никакой субъектностью и выполняет те предписания, которые ему выдают его хозяева в западных странах. Я думаю, что по их указке он может подписать и поддержать практически все что угодно. Что касается ситуации на Украине, то патриарх Варфоломей принял самое непосредственное участие в том, чтобы этот конфликт имел религиозное измерение и выливался в массовые неприкрытые преследования верующих УПЦ на территории той же Украины», - пояснил источник.
Говоря о статусе Варфоломея в православном мире, собеседник НСН заверил, что он не имеет практически никакого влияния и собственного голоса.
«В Турции патриарх Варфоломей не обладает никаким авторитетом. Все его попытки оказывать влияние на мировое православие связаны с той поддержкой, которую он получает от ряда западных стран. Еще в послевоенное время в 1949 году патриарх Константинопольский Афинагор прибыл в Стамбул на самолете американского президента Гарри Трумэна, чтобы избраться патриархом и проводить ту политику в области православных отношений, которая выгодна США», - рассказал источник.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что присутствие представителей ООН на мирной конференции по Украине в Швейцарии противоречит уставу международной организации. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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