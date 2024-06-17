«Псы, бараны и альпийские овцы»: Конференция по Украине разделила Запад и Юг

Прошедшая в выходные в Швейцарии конференция по Украине разделила ее участников на два лагеря: из 91 страны-участницы итоговое коммюнике подписали меньше 80.

В числе «отказников», не поддержавших США, Великобританию и их союзников, оказались страны БРИКС, другие представители «глобального Юга» и даже Ватикан пока не определился.

В Москве не восприняли эту встречу всерьез, Дмитрий Медведев назвал ее «сюрреализмом», при этом в Киеве неожиданно пообещали позвать на следующую конференцию Россию.