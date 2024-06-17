«Псы, бараны и альпийские овцы»: Конференция по Украине разделила Запад и Юг
Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «скотным двором», Алексей Пушков указал на «войну интерпретаций», а канцлер Австрии счел отсутствие подписей десятка с лишних стран их «согласием».
Прошедшая в выходные в Швейцарии конференция по Украине разделила ее участников на два лагеря: из 91 страны-участницы итоговое коммюнике подписали меньше 80.
В числе «отказников», не поддержавших США, Великобританию и их союзников, оказались страны БРИКС, другие представители «глобального Юга» и даже Ватикан пока не определился.
В Москве не восприняли эту встречу всерьез, Дмитрий Медведев назвал ее «сюрреализмом», при этом в Киеве неожиданно пообещали позвать на следующую конференцию Россию.
ПОДПИСИ, КОТОРЫХ НЕТ
Итогом конференции, местом действия которой был выбран швейцарский курорт Бюргеншток, стало подписание документа с рядом призывов. Участники саммита выступили, в частности, за возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС, свободный доступ к портам Черного и Азовского моря и освобождение военнопленных с обеих сторон.
В числе стран, не подписавших документ, изначально оказались члены БРИКС — Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ, а также Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Индонезия, Таиланд, Мексика и Армения. Вскоре список стран-подписантов на сайте Федерального совета Швейцарии был обновлен, в нем не оказалось еще и Ирака с Иорданией. Ватикан не завизировал документ, исходя из статуса наблюдателя.
При этом, канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях саммита высказал мнение, что и те, кто не подписал документ, с ним согласны.
«На мой взгляд, коммюнике подпишут не все, потому что это (…) вопрос конкретного выбора слов, но даже те, кто не подпишет его, ясно дали понять, что их позиция одинакова — военные действия должны закончиться», — пояснил Нехаммер.
По его словам, большое количество подписей должно было усилить «моральное давление на Россию». При этом подкрепить это давление авторитетом мировых лидеров не совсем получилось. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, как и ряд других президентов в Швейцарию не приехали. Кроме того, по наблюдению РИА Новости, канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис покинули конференцию досрочно, а премьер Японии Фумио Кисида провел там всего 2,5 часа.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ И «СКОТНЫЙ ДВОР»
Как сообщили 16 июня в МИД Швейцарии, следующая международная конференция по Украине может состояться до выборов президента США, которые должны пройти 5 ноября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что следующая встреча должна поставить точку в конфликте. При этом он признал, что без участия России (которую не приглашали в Швейцарию) это будет сделать невозможно.
«Конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны (…) Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», - сказал Кулеба.
По его оценке, конференция показала различие позиций Запада и «глобального Юга».
«Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти. Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров», - посетовал украинский министр.
На Юг указал и российский сенатор Алексей Пушков.
«Сейчас по поводу встречи в Бюргенштоке развернулась "война интерпретаций". Запад и Киев пытаются подать дело таким образом, будто все 92 страны-участницы конференции самим фактом своего присутствия обеспечили "успех конференции". Но это не так. Не случайно даже западная пресса полна скептических оценок. (…) Если же учесть, что важнейшей задачей Запада на встрече в Швейцарии была кооптация стран Глобального Юга, то ее результаты для Запада еще хуже. Из 15 государств, отказавшихся присоединиться к коммюнике, 13 - ведущие страны Глобального Юга. Таким образом, Глобальный Юг пристегнуть к западной политике в очередной раз не удалось. Добавим, что коммюнике не подписал и Ватикан. Символично», - отметил Пушков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал бессмысленной «швейцарскую сходку». Ну а зампред Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил в этой связи нетленное произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор», а также Франца Кафку и Михаила Булгакова.
«Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чём его роль. Ведь для "разрешения конфликта" швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: наглотавшегося полового возбудителя безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья. Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах. Во главе отары незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин (…) Как говаривал Швондер, "это какой-то позор"», - резюмировал Дмитрий Анатольевич.
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