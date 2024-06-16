Медведев назвал конференцию в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил швейцарский саммит по Украине со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, подчеркнув, что никто из участников конференции не знает, что он там делает и в чем его роль. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, для «разрешения» конфликта на саммит в Швейцарии пригласили только «проверенных» участников. При этом Медведев считает, что средства налогоплательщиков, потраченные на проведение этого мероприятия, «израсходованы зря».

«Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», - добавил он.