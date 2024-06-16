Медведев назвал конференцию в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом»
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил швейцарский саммит по Украине со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, подчеркнув, что никто из участников конференции не знает, что он там делает и в чем его роль. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По его словам, для «разрешения» конфликта на саммит в Швейцарии пригласили только «проверенных» участников. При этом Медведев считает, что средства налогоплательщиков, потраченные на проведение этого мероприятия, «израсходованы зря».
«Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», - добавил он.
Мирная конференция по Украине проходит в Швейцарии вблизи города Люцерн 15 и 16 июня. Участие в ней подтвердили 92 страны. Россию на площадку мероприятия не пригласили. В свою очередь от поездки на конференцию по Украине отказались китайский лидер Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и ряд глав африканских стран, в том числе ЮАР. Президент США Джо Байден также не смог посетить Швейцарию в эти даты, отправив туда других американских представителей.
Ранее «Известия» сообщили, что некоторые представители ВСУ усомнились в успехе саммита по Украине в Швейцарии.
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