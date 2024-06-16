МИД Швейцарии допустил участие Путина во второй конференции по Украине
Швейцария не видит проблем с участием президента России Владимира Путина во второй мирной конференции по Украине, заявил министр иностранных дел конфедерации Иньяцио Кассис.
По его словам, участие российского лидера возможно даже с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС).
«Этот вопрос может быть урегулирован. Это возможно в соответствии с нашими законами», - сказал дипломат на пресс-конференции.
«Саммит мира» по Украине прошел в Швейцарии 15-16 июня. Участники конференции призвали к обмену пленными, обеспечению свободы судоходства в Черном и Азовском морях и передаче Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru