МИД Швейцарии допустил участие Путина во второй конференции по Украине

По его словам, участие российского лидера возможно даже с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС).

«Этот вопрос может быть урегулирован. Это возможно в соответствии с нашими законами», - сказал дипломат на пресс-конференции.

«Саммит мира» по Украине прошел в Швейцарии 15-16 июня. Участники конференции призвали к обмену пленными, обеспечению свободы судоходства в Черном и Азовском морях и передаче Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией, сообщает «Радиоточка НСН».

