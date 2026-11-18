Психолог рассказала, какие страхи испытывают женщины за рулем
Женщины-водители часто боятся спровоцировать аварию, не справиться с парковкой и столкнуться с агрессией других автомобилистов. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог клиники «Будь Здоров» Марта Уварова.
Первым типичным страхом — спровоцировать столкновение, особенно на перекрестках, при перестроении и в плотном потоке. Второй — параллельная парковка и ограниченное пространство: маневр задним ходом, узкие дворы, подземные паркинги.
Женщины опасаются, что не смогут точно рассчитать габариты, заденут соседнее авто или стену и окажутся в неудобной ситуации на глазах у других.
Третий распространенный страх связан с агрессией со стороны других водителей. Это — сигналы, подрезания, давление в потоке и конфликты на проезжей части. Особенно тревожат резкие маневры или попытки «наказать» за ошибку.
Специалист подчеркнула, что это не врожденные страхи, а следствие опыта и условий: чем больше практики и уверенности, тем слабее они проявляются.
Ранее аккуратность девушек на электросамокатах объяснили женской психологией.
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