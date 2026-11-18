Первым типичным страхом — спровоцировать столкновение, особенно на перекрестках, при перестроении и в плотном потоке. Второй — параллельная парковка и ограниченное пространство: маневр задним ходом, узкие дворы, подземные паркинги.



Женщины опасаются, что не смогут точно рассчитать габариты, заденут соседнее авто или стену и окажутся в неудобной ситуации на глазах у других.



Третий распространенный страх связан с агрессией со стороны других водителей. Это — сигналы, подрезания, давление в потоке и конфликты на проезжей части. Особенно тревожат резкие маневры или попытки «наказать» за ошибку.



Специалист подчеркнула, что это не врожденные страхи, а следствие опыта и условий: чем больше практики и уверенности, тем слабее они проявляются.



Ранее аккуратность девушек на электросамокатах объяснили женской психологией.

