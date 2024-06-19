Небензя: Участие ООН в саммите по Украине является нарушением устава

«Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН», — заявил дипломат.

Во всемирной организации указали, что она будет присутствовать на мероприятии «в качестве наблюдателя», поэтому официальных заявлений не последует.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Киев допустил ошибку, не пригласив Россию на саммит по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

