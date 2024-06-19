Небензя: Участие ООН в саммите по Украине является нарушением устава

Присутствие представителей ООН на мирной конференции по Украине в Швейцарии противоречит уставу международной организации, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

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«Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН», — заявил дипломат.

Во всемирной организации указали, что она будет присутствовать на мероприятии «в качестве наблюдателя», поэтому официальных заявлений не последует.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Киев допустил ошибку, не пригласив Россию на саммит по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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