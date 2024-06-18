Верховная Рада: Украина совершила ошибку, не пригласив Россию на саммит

«Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», — сказал законодатель. Он отметил, что вторая конференция по Украине не состоится, так как первый саммит показал свою несостоятельность.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следующая конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на мероприятие пригласят Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

