Верховная Рада: Украина совершила ошибку, не пригласив Россию на саммит

Киев допустил ошибку, не пригласив Россию на саммит по Украине в Швейцарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Евгения Шевченко.

МИД Швейцарии рассматривает Саудовскую Аравию для второй конференции по Украине

«Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», — сказал законодатель. Он отметил, что вторая конференция по Украине не состоится, так как первый саммит показал свою несостоятельность.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следующая конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на мероприятие пригласят Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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