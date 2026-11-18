ЕС рассчитывает поставить Украине до 20 млн беспилотников в 2027 году
Евросоюз рассчитывает поставить Украине до 20 млн беспилотников в 2027 году. На закупку дронов планируется направить более 60% военного финансирования в рамках европейской программы поддержки Киева. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
По его словам, потребности Украины в вооружениях постепенно смещаются в сторону беспилотных систем. Если в начале 2026-го на них приходился 31% оборонных расходов, то в 2027-м показатель, по прогнозам, достигнет 62%. Кубилюс сообщил, что, по оценкам Киева, РФ может применить около 10 млн БПЛА в нынешнем году и порядка 20 млн — в следующем.
Для обеспечения поставок ЕС хочет использовать программу кредитной поддержки обороны Украины объемом €60 млрд на 2026–2027 годы. До конца этого планируется выделить €28,3 млрд. Оставшиеся €31,7 млрд предполагается направить на военные нужды Киева в 2027-м. В рамках первых планов закупок на беспилотники и боеприпасы предусмотрено €14,4 млрд. По словам еврокомиссара, финансирование должно начаться уже в январе.
Кубилюс подчеркнул, что Евросоюзу необходимо нарастить собственное производство вооружений, чтобы обеспечить Киев необходимыми системами в ближайшее время, а не переносить поставки на последующие годы. Помимо БПЛА, речь идет о средствах ПВО, комплексах РЭБ, ракетах и боеприпасах.
Также Еврокомиссия представила предложения по дополнительному финансированию Украины в размере €45 млрд. Из этой суммы 25% хотят выделить на оборонные нужды в 2027 году.
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