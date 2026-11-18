По данным ведомства, тральщики этой серии имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Он легче, прочнее и долговечнее альтернативы из маломагнитной стали. Подруливающие устройства улучшают маневренность, а планировка помещений обеспечивает комфортные условия для службы экипажа.



Заместитель главнокомандующего ВМФ и адмирал Владимир Воробьев назвал событие большим праздником для флота, который получает новейший корабль противоминной обороны.



Судно назвали в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова, который в сентябре 1944-го до конца исполнил свой долг, обеспечивая проводку конвоев и руководя боем с немецкой подводной лодкой.



Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев заявил, что 21 корабль примут в состав ВМФ до конца года.

