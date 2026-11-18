В ВМФ России вошел новейший тральщик «Дмитрий Лысов»
В Балтийске подняли военно-морской флаг на гвардейском морском тральщике «Дмитрий Лысов» проекта 12700 «Александрит». Корабль построили на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК и официально включили в состав ВМФ России, объяснили в Минобороны.
По данным ведомства, тральщики этой серии имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Он легче, прочнее и долговечнее альтернативы из маломагнитной стали. Подруливающие устройства улучшают маневренность, а планировка помещений обеспечивает комфортные условия для службы экипажа.
Заместитель главнокомандующего ВМФ и адмирал Владимир Воробьев назвал событие большим праздником для флота, который получает новейший корабль противоминной обороны.
Судно назвали в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова, который в сентябре 1944-го до конца исполнил свой долг, обеспечивая проводку конвоев и руководя боем с немецкой подводной лодкой.
Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев заявил, что 21 корабль примут в состав ВМФ до конца года.
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