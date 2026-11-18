Пока инициатива Минтранса по проверке легальности такси через чат-бота в «Максе» выглядит непонятно и вызывает сомнения в практической реализации, заявил НСН автоэксперт, советник главы профсоюза таксистов Москвы Евгений Грэк.

Появление чат-бота в «Максе» для проверки легальности такси анонсировал глава ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков. В ходе выступления на форуме «Транспорт России» он сообщил, что чат-бот заработает в конце ноября. По словам представителя ведомства, через свой смартфон пассажир сможет, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер, направить фото в чат-бот и в течение 10 секунд получить ответ на предмет легальности транспортного средства. Кисляков уточнил, что сервис связан с ФГИС «Такси», где сейчас зарегистрировано более 1,5 млн автомобилей, из которых около 1 млн действующих. Грэк напомнил о том, что в России подавляющее большинство автомобилей такси вообще не учтены.

«В, так называемой, серой зоне у нас порядка 90% такси. Нелепые приказы и законы, принимаемые чиновниками, которые хотят изобразить какую-то деятельность или наоборот ничего не делать – выводят в серую зону всё больше и больше людей. Так что идея с чат-ботом – это забавная штука. Мы что вобьем номер такси в чат-бот и сможем проверить, что к нам приехал именно тот водитель, который должен быть за рулем этого автомобиля – боюсь, что нет. На вскидку, инициатива непонятная, никому не нужная и выглядит, как отмыв денег на каких-то ненужных сервисах. Если вдруг я окажусь неправ, и этот чат-бот будет показывать лицо водителя, его данные, и мы сможем сверить их с тем, кто приехал – возьму свои слова обратно», – пообещал Грэк.