«Критическое давление»: В Венгрии объяснили подписание коммюнике по Украине
Результат швейцарской конференции по Украине несущественный, а позиция Венгрии и Сербии в отношении Москвы не изменилась, рассказал НСН венгерский журналист Габор Штир.
Подписание Сербией и Венгрией коммюнике по Украине на швейцарской конференции означает просто дипломатический жест, позиция стран в отношении России не поменялась. Об этом заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
В Швейцарии 15—16 июня проходил саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Итоговый вариант коммюнике по Украине подписали 80 стран, в том числе США, Черногория, Турция, Венгрия и Сербия. Среди тех, кто был не согласен с документом и не подписал его были Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Армения и другие. Штир уверен, что на решение подписать украинский документ повлияло сильное давление на Венгрию и Сербию.
«Почему Венгрия подписала это итоговое коммюнике? Это то же самое, когда Венгрия на днях подписала договор с НАТО о том, что не будет ветировать решения НАТО по Украине. Закончилась предвыборная кампания в Венгрии, премьер-министр страны Орбан увидел, что страна уперлась в стену с позицией по Украине. Конечно, вызывает вопрос тот факт, что венгерский МИД поехал в Швейцарию на эту конференцию. Потому что венгерское руководство думает, что теперь надо показать какой-то прозападный мирный жест, так как без этого критически усиливается давление на Венгрию. Но это был всего лишь жест, позиция Венгрии не менялась, позиция Сербии – тоже. Эта игра продолжится, а это был только один ход в ней», - рассказал венгерский журналист.
Комментируя отказ Армении подписывать итоговый документ по Украине, Штир отметил, что это незначительный «дружеский» шаг с армянской стороны.
«Армения в отношении России шла обратным путем, все блокировала и делала против. А теперь сделала вот такой незначительный жест. Но результат этой конференции несущественный, то, что они подписали документ никак не меняет ход спецоперации. Все просто защищали свои позиции. У Армении и России уже и так плохие отношения. И если бы Армения подписала коммюнике , это бы ничего не изменило. Сейчас этот шаг может демонстрировать то, что они еще раздумывают над отношениями с Россией. Но, с другой стороны, каждую неделю Армения делает два-три других недружественных шага в сторону РФ», - считает Штир.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «скотным двором», напоминает НСН.
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