«Критическое давление»: В Венгрии объяснили подписание коммюнике по Украине

В Швейцарии 15—16 июня проходил саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Итоговый вариант коммюнике по Украине подписали 80 стран, в том числе США, Черногория, Турция, Венгрия и Сербия. Среди тех, кто был не согласен с документом и не подписал его были Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Армения и другие. Штир уверен, что на решение подписать украинский документ повлияло сильное давление на Венгрию и Сербию.

«Почему Венгрия подписала это итоговое коммюнике? Это то же самое, когда Венгрия на днях подписала договор с НАТО о том, что не будет ветировать решения НАТО по Украине. Закончилась предвыборная кампания в Венгрии, премьер-министр страны Орбан увидел, что страна уперлась в стену с позицией по Украине. Конечно, вызывает вопрос тот факт, что венгерский МИД поехал в Швейцарию на эту конференцию. Потому что венгерское руководство думает, что теперь надо показать какой-то прозападный мирный жест, так как без этого критически усиливается давление на Венгрию. Но это был всего лишь жест, позиция Венгрии не менялась, позиция Сербии – тоже. Эта игра продолжится, а это был только один ход в ней», - рассказал венгерский журналист.