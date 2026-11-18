Эндокринолог развеяла миф о диабете как болезни сладкоежек
Многие считают, что главная причина диабета — сладкое, и что это болезнь тех, кто кладет в чай по пять ложек сахара и ест конфеты с пирожными. Профессор кафедры эндокринологии РМАНПО Екатерина Шестакова сообщила «Газете.Ru», что это миф.
По словам врача, речь идет о хроническом эндокринном заболевании, связанном с нарушением обмена глюкозы. Его развитие зависит от множества факторов, а не только от сладкого, уточнила она. Название болезни звучит так, что неудивительно связать ее с потреблением сладкого. Это отчасти правильно, хотя любые калорийные продукты могут привести к диабету второго типа.
Людям в зоне риска — старше 45 лет, с избыточным весом или родственниками с заболеванием — специалист рекомендуют ограничивать кондитерские изделия и жирные продукты.
Само по себе избыточное употребление сладкого не является прямой причиной проблемы, но частое употребление продуктов с большим количеством сахара и быстрых углеводов ведет к набору веса и повышению риска диабета второго типа, как и переизбыток другой высококалорийной пищи.
При планировании питания Шестакова советует принцип тарелки: половину должны составлять овощи, четверть — гарнир, еще столько же — белковый продукт, например нежирная рыба, птица или мясо.
На днях диетолог назвала россиянам главного виновника диабета у подростков.
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