По словам врача, речь идет о хроническом эндокринном заболевании, связанном с нарушением обмена глюкозы. Его развитие зависит от множества факторов, а не только от сладкого, уточнила она. Название болезни звучит так, что неудивительно связать ее с потреблением сладкого. Это отчасти правильно, хотя любые калорийные продукты могут привести к диабету второго типа.



Людям в зоне риска — старше 45 лет, с избыточным весом или родственниками с заболеванием — специалист рекомендуют ограничивать кондитерские изделия и жирные продукты.



Само по себе избыточное употребление сладкого не является прямой причиной проблемы, но частое употребление продуктов с большим количеством сахара и быстрых углеводов ведет к набору веса и повышению риска диабета второго типа, как и переизбыток другой высококалорийной пищи.



При планировании питания Шестакова советует принцип тарелки: половину должны составлять овощи, четверть — гарнир, еще столько же — белковый продукт, например нежирная рыба, птица или мясо.



На днях диетолог назвала россиянам главного виновника диабета у подростков.

