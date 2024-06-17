В России заявили об отсутствии вклада саммита по Украине в мирные соглашения

Конференция по Украине, состоявшаяся в Швейцарии, не внесла никакого вклада в продвижение мирного урегулирования, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, даже западные представители признали, что урегулирование невозможно без участия Москвы.

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Ушаков отметил, что на недавнем совещании с руководством МИД президент Владимир Путин предложил действенный план урегулирования конфликта, отмечает газета «Известия».

15-16 июня Швейцария организовала конференцию по Украине на курорте Бюргеншток, неподалеку от Люцерна. В мероприятии приняли участие представители более 90 стран и восьми международных организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не присутствовали на конференции, передает «Радиоточка НСН».

