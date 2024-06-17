В России заявили об отсутствии вклада саммита по Украине в мирные соглашения
Конференция по Украине, состоявшаяся в Швейцарии, не внесла никакого вклада в продвижение мирного урегулирования, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, даже западные представители признали, что урегулирование невозможно без участия Москвы.
{{related_post_rYcsTA5r1}}
Ушаков отметил, что на недавнем совещании с руководством МИД президент Владимир Путин предложил действенный план урегулирования конфликта, отмечает газета «Известия».
15-16 июня Швейцария организовала конференцию по Украине на курорте Бюргеншток, неподалеку от Люцерна. В мероприятии приняли участие представители более 90 стран и восьми международных организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не присутствовали на конференции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России заявили об отсутствии вклада саммита по Украине в мирные соглашения
- США обновили санкционные списки по терроризму
- Кабмин поддержал высылку находящихся в России без оснований иностранцев
- СМИ: Латвийский театр запретил спектакли на русском языке
- Юрист Блиновской заявил, что четверть её клиентов не являются резидентами РФ
- Автомобилист сбил медведя возле здания Пентагона в США
- Украина проиграла Румынии в своем первом матче на Евро-2024
- Россия прекращает участие в споре по делу о крушении самолета MH17
- При сделках с жильем 40% россиян обращаются к риелтору
- Краснодарский край признали самым опасным регионом для отдыха в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru