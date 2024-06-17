Зеленский: «Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра»

Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского, которое он сделал по итогам конференции в Швейцарии.

Песков заявил о нелегитимности договоренностей с Зеленским

При этом Россия, по словам главы государства, должна «уважать территориальную целостность» Украины.

Ранее Зеленский заявил, что необходимо незамедлительно начать подготовку ко второй мирной конференции по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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