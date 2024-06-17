Пушков заявил о провале саммита по Украине

По его словам, это заметно подрывает значение мероприятия для западного альянса и Киева. Парламентарий указал на тот факт, что из 15 государств, отказавшихся присоединиться к коммюнике, 13 являются ведущими страны Глобального Юга. А одной из целей Киева было заручиться поддержкой именно в этом регионе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следующая конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

