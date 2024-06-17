Пушков заявил о провале саммита по Украине
Отказ 15 стран подписать финальную декларацию в рамках саммита по Украине, говорит о том, что они поддерживают мир, а не навязываемые Западом условия урегулирования, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, это заметно подрывает значение мероприятия для западного альянса и Киева. Парламентарий указал на тот факт, что из 15 государств, отказавшихся присоединиться к коммюнике, 13 являются ведущими страны Глобального Юга. А одной из целей Киева было заручиться поддержкой именно в этом регионе.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следующая конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru