Шольц: Без России нельзя достигнуть мира на Украине
Без России нельзя достигнуть мира на Украине, но до сегодняшнего дня российская сторона якобы так и не приложила усилий для достижения мира, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Кроме того, Шольц обвинил Росиию в том, что якобы именно она не пошла по пути диалога с НАТО и США по европейской безопасности.
Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на открытии конференции по Украине в Швейцарии, заявил, что мир между Украиной и Россией требует диалога сторон, но Киеву решать, когда его можно будет начать.
Запад и Украина решили провести в Швейцарии мирную конференцию по украинскому вопросу, однако представителей Москвы на нее не пригласили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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