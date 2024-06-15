Шольц: Без России нельзя достигнуть мира на Украине

Без России нельзя достигнуть мира на Украине, но до сегодняшнего дня российская сторона якобы так и не приложила усилий для достижения мира, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Кроме того, Шольц обвинил Росиию в том, что якобы именно она не пошла по пути диалога с НАТО и США по европейской безопасности.

Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на открытии конференции по Украине в Швейцарии, заявил, что мир между Украиной и Россией требует диалога сторон, но Киеву решать, когда его можно будет начать.

Запад и Украина решили провести в Швейцарии мирную конференцию по украинскому вопросу, однако представителей Москвы на нее не пригласили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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