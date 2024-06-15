Шольц: Без России нельзя достигнуть мира на Украине

Кроме того, Шольц обвинил Росиию в том, что якобы именно она не пошла по пути диалога с НАТО и США по европейской безопасности.

Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на открытии конференции по Украине в Швейцарии, заявил, что мир между Украиной и Россией требует диалога сторон, но Киеву решать, когда его можно будет начать.

Запад и Украина решили провести в Швейцарии мирную конференцию по украинскому вопросу, однако представителей Москвы на нее не пригласили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

