«Давление» Китая и «скука» без РФ: Как в Швейцарии проходит саммит по Украине
Участники мирной конференции по Украине призвали Китай надавить на Россию для завершения украинского конфликта. Однако сам лидер КНР на саммит так и не приехал.
В Швейцарии стартовала конференция по Украине, но без России. На мероприятии западные и украинские политики уже выдвинули ряд заявлений в адрес Москвы. Однако у РФ есть и свои предложения по решению конфликта, которые противоборствующая сторона пока не принимает.
КИТАЙСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
В Швейцарии в ходе мирной конференции по Украине президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай должен повлиять на Москву для завершения украинского конфликта. Он считает, что у КНР есть возможность для того, чтобы сыграть ключевую роль в урегулировании сложившейся ситуации. До этого с таким же предложением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Китаю стоит использовать «все свое влияние на Россию», чтобы положить конец ее конфликту с Украиной.
В целом представители стран-членов G7 призывают Пекин к тому, чтобы надавить на Россию для вывода войск из Украины. В свою очередь еще до начала конференции китайский лидер Си Цзиньпин заявлял, что Пекин готов поучаствовать в урегулировании украинского конфликта. Однако на само мероприятие он так и не приехал.
Мирная конференция в Швейцарии по Украине проходит под Люцерном 15 и 16 июня. Об участии в ней заявляли около 100 стран, однако представители многих государств отказались на нее приехать. Например, мероприятие не посетили президент Колумбии Густаво Петро, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, главы ряда африканских государств, в том числе ЮАР, и некоторые другие политики.
Отказался от приезда на саммит мира и президент США Джо Байден. В его администрации сообщили, что у главы государства на эти даты запланированы другие дела. Вместо него на мероприятие приехала вице-президент страны Камала Харрис, но и она досрочно покинула саммит и отправилась обратно в США. По информации издания New York Post, политик оценила свой визит в Швейцарию как «очень хороший». Вместо нее США на конференции по Украине представит советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
БЕЗ РОССИИ НЕ ТО
Однако Россию на саммит, на котором собираются обсуждать пути решения украинского конфликта, изначально не пригласили. И это, несмотря на то, что в коммюнике конференции говорится о важности диалога всех сторон. При этом также сообщалось, что Киев ищет возможности передать Москве наработки саммита в Швейцарии.
Но в Кремле не сильно жалеют о том, что российскую делегацию не позвали в Швейцарию.
«Вот тебе кино, здрасьте, приехали! И Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участие в переговорах, так нас не приглашают. Чего же я буду сейчас условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят?», - отреагировал президент России Владимир Путин.
Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что обсуждение возможностей завершения конфликта на Украине не является целью «саммита мира» в Швейцарии. Вместо этого, по его мнению, на мероприятии собираются «выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум».
А вот некоторые страны-участницы конференции по Украине пожалели, что представители России не приехали на мероприятие. Так, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что без присутствия Москвы саммит сложно назвать ориентированным на результат, а президент Кении Уильям Руто заявил, что конференция по урегулированию конфликта не может быть «встречей только друзей», резко осудив при этом проведение спецоперации.
В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд также отметил, что переговоры по Украине требуют участия России.
«Очень важно, чтобы международное сообщество поощряло любые возможные шаги к урегулированию конфликта. Даже если это требует некоторых компромиссов. Самое лучшее — это иметь длительный и стабильный мир. Но поэтому нужно также участие России», - заметил он в ходе мероприятия.
Канцлер Германии Олаф Шольц тоже считает, что без России невозможно достигнуть мира на Украине. Однако, по его словам, Москва до сих пор якобы так и не приложила усилий для достижения мира. Кроме того, немецкий лидер также обвинил Россию в том, что именно она якобы не пошла по пути диалога с НАТО и США по европейской безопасности.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНА
В свою очередь Владимир Путин накануне конференции в Швейцарии напомнил о требованиях России для окончания конфликта на Украине. Основные пункты касались вывода украинских войск из ЛНР, ДНР, а также из Херсонской и Запорожской областей, официального отказа Украины от вступления в НАТО. Российский лидер также затронул вопросы статусов Крыма и новых территорий РФ. Однако на Западе и Украине отказались принимать такие предложения, посчитав их немирными и ультимативными.
В свою очередь глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Верховная рада не будет действовать вразрез с линией Зеленского. Однако спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что некоторые украинские депутаты уже обсуждают мирные инициативы Путина.
При этом Медведчук все же уверен, что мирная инициатива российского президента — это последний шанс для сохранения Украины. По его словам, страна столкнулась с антинародным режимом и правовым нигилизмом. Украинский политик также обвинил Зеленского в том, что тому не выгоден нейтральный статус Украины.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерегал нейтральные страны от участия в мирном саммите по Украине.
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