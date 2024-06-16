«Давление» Китая и «скука» без РФ: Как в Швейцарии проходит саммит по Украине

КИТАЙСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

В Швейцарии в ходе мирной конференции по Украине президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай должен повлиять на Москву для завершения украинского конфликта. Он считает, что у КНР есть возможность для того, чтобы сыграть ключевую роль в урегулировании сложившейся ситуации. До этого с таким же предложением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Китаю стоит использовать «все свое влияние на Россию», чтобы положить конец ее конфликту с Украиной.

В целом представители стран-членов G7 призывают Пекин к тому, чтобы надавить на Россию для вывода войск из Украины. В свою очередь еще до начала конференции китайский лидер Си Цзиньпин заявлял, что Пекин готов поучаствовать в урегулировании украинского конфликта. Однако на само мероприятие он так и не приехал.

Мирная конференция в Швейцарии по Украине проходит под Люцерном 15 и 16 июня. Об участии в ней заявляли около 100 стран, однако представители многих государств отказались на нее приехать. Например, мероприятие не посетили президент Колумбии Густаво Петро, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, главы ряда африканских государств, в том числе ЮАР, и некоторые другие политики.