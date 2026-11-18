Гринкевич оценил вероятность конфликта НАТО с Россией в ближайшее время
Вооруженный конфликт между НАТО и Россией в ближайшее время маловероятен. Такую оценку дал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич, написали «Известия».
При этом военный подчеркнул важность сохранения каналов связи между сторонами. По его мнению, открытый диалог необходим для предотвращения возможных недопониманий и снижения риска эскалации.
Одновременно Гринкевич добавил, что эффективное сдерживание невозможно без готовности к самообороне. Для этого странам НАТО необходимо поддерживать высокий уровень военной подготовки и быть готовыми реагировать на различные угрозы.
Также генерал уточнил, что при разработке оборонных планов североатлантическому альянсу следует учитывать не только наиболее вероятные сценарии развития событий, но и все потенциально возможные угрозы.
Ранее главком НАТО в Европе доложил о готовности отражать нападение Москвы.
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