ЖАЛОБЫ ЗЕЛЕНСКОГО

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на попытки срыва Мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня под Люцерном, со стороны некоторых стран.

«Например, Китай, к сожалению, работает над тем, чтобы страны не приезжали на "саммит мира"», - заявил он.

Однако украинский лидер выразил надежду, что отказ его «коллег» от участия в международном мероприятии не связан со стремлением к «монополярной власти над миром».

Вероятнее всего больше всех на этом мероприятии украинский президент желает видеть лидера США, несмотря на то, что американская сторона заранее предупреждала Киев о невозможности приезда Джо Байдена, так как в эти даты он будет занят «другими делами».

«Считаю, что Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США», - заявил он.