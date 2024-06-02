«Хуже врагов»: Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии
Украинский президент Зеленский пытается созвать на «саммит мира» в Швейцарии все больше мировых игроков, но представители некоторых государств продолжают его игнорировать.
Украинский лидер не раз приглашал на Мирную конференцию по Украине глав различных государств, в особенности американского президента и китайского лидера. Но они его предложение так и не приняли. Представители некоторых других стран также не спешат ехать на этот «саммит мира». Россию туда даже не позвали, несмотря на то, что Кремль никогда не отказывался от переговоров по Украине.
ЖАЛОБЫ ЗЕЛЕНСКОГО
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на попытки срыва Мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня под Люцерном, со стороны некоторых стран.
«Например, Китай, к сожалению, работает над тем, чтобы страны не приезжали на "саммит мира"», - заявил он.
Однако украинский лидер выразил надежду, что отказ его «коллег» от участия в международном мероприятии не связан со стремлением к «монополярной власти над миром».
Вероятнее всего больше всех на этом мероприятии украинский президент желает видеть лидера США, несмотря на то, что американская сторона заранее предупреждала Киев о невозможности приезда Джо Байдена, так как в эти даты он будет занят «другими делами».
«Считаю, что Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США», - заявил он.
На прошлой неделе Зеленский даже записал видеообращение президенту США и китайскому лидеру Си Цзиньпину с приглашением на «саммит мира». Украинский президент напомнил, что участие в швейцарской конференции подтвердили более 100 стран, но китайский и американский главы государств далеки от глобальных усилий по подготовке мероприятия. Между тем он также добавил, что «взаимодействие мирового большинства является лучшей гарантией выполнения обязательств».
САББОТАЖ САММИТА
Между тем от участия в «саммите мира» уже отказались представители Бразилии, некоторых африканских стран, в том числе ЮАР, и Китая Так, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, и Пекину сложно участвовать в таком саммите.
Дипломат подчеркнул, что «справедливые и беспристрастные», не направленные против какой-либо стороны требования Китая о проведении мирной конференции «отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса, опубликованном недавно совместно с Бразилией». По его словам, данные положения отражают общие опасения международного сообщества.
После этого российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале напомнил, что больше половины государств, приглашенных в Швейцарию, не разделяют позицию Запада и считают саммит бессмысленным.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров призвал страны мирового большинства отказаться от участия в этой конференции. По его словам, нужно не поддаваться давлению США и их сателлитов.
Министр иностранных дел РФ также считает, что обсуждение возможностей завершения конфликта на Украине не является целью «саммита мира» в Швейцарии. Вместо этого, по его мнению, на мероприятии собираются «выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также предостерег нейтральные страны от участия в мирном саммите по Украине.
«Участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону Киевского режима», - написал он в своих соцсетях.
При этом Медведев считает, что отдельным государствам приходится соглашаться на приглашение Украины, так как их представители не хотят испортить отношения с крупными игроками. Но Кремль, по его словам, все равно будет трактовать подобные действия, как принятие украинской стороны.
При этом многие другие государства до сих пор не торопятся с ответом об участии в «саммите мира». В связи с этим Зеленский считает, что такие «страны хуже врагов».
ПЕРЕМИРИЕ БЕЗ РОССИИ
Однако, несмотря на попытки «мирного» урегулирования конфликта на Украине, организаторы конференции в Швейцарии до сих пор так и не пригласили на нее российских представителей.
«Вот тебе кино, здрасьте, приехали! И Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участие в переговорах, так нас не приглашают. Чего же я буду сейчас условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят?», - заметил президент Владимир Путин.
Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По мнению российского лидера, проведение подобной конференции без Москвы связано с желанием убедить как можно больше стран, что лучшее предложение для переговоров – условия, которые предложены украинской стороной.
Между тем немецкий политолог Александр Рар предположил, что Запад может пойти на переговоры с Россией по Украине в трех случаях.
«Во-первых, если случится большая война на Ближнем Востоке, если конфликт Израиля перестанет быть контролируемым. В таком случае конфликт в Европе нужно будет остановить любой ценой, все это понимают. Второй вариант – если Китай начнет доминировать и стучать кулаком по столу. Ведь там уже два года предлагают мирные решения, могут более жестко попросить Европу принять это. И третий вариант – Трамп, если он придет к власти. Он сам говорит, что планирует остановить конфликт на Украине, пока плана у него нет, но это уже говорит о том, что есть очень влиятельные силы на Западе, которые хотят прекращения этого всего. Надо помнить, что сам Путин говорит о мире, но о честных переговорах», - рассказал он в беседе с НСН.
Ранее Сергей Лавров заявил, что в основе будущих договоренностей об урегулировании конфликта между Россией и Украиной должны находиться «неделимость безопасности» и «реалии на земле».
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