«Хуже врагов»: Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии

Украинский президент Зеленский пытается созвать на «саммит мира» в Швейцарии все больше мировых игроков, но представители некоторых государств продолжают его игнорировать. 


Украинский лидер не раз приглашал на Мирную конференцию по Украине глав различных государств, в особенности американского президента и китайского лидера. Но они его предложение так и не приняли. Представители некоторых других стран также не спешат ехать на этот «саммит мира». Россию туда даже не позвали, несмотря на то, что Кремль никогда не отказывался от переговоров по Украине.

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ЖАЛОБЫ ЗЕЛЕНСКОГО

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на попытки срыва Мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня под Люцерном, со стороны некоторых стран.

«Например, Китай, к сожалению, работает над тем, чтобы страны не приезжали на "саммит мира"», - заявил он.

Однако украинский лидер выразил надежду, что отказ его «коллег» от участия в международном мероприятии не связан со стремлением к «монополярной власти над миром».

Вероятнее всего больше всех на этом мероприятии украинский президент желает видеть лидера США, несмотря на то, что американская сторона заранее предупреждала Киев о невозможности приезда Джо Байдена, так как в эти даты он будет занят «другими делами».

«Считаю, что Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США», - заявил он.

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На прошлой неделе Зеленский даже записал видеообращение президенту США и китайскому лидеру Си Цзиньпину с приглашением на «саммит мира». Украинский президент напомнил, что участие в швейцарской конференции подтвердили более 100 стран, но китайский и американский главы государств далеки от глобальных усилий по подготовке мероприятия. Между тем он также добавил, что «взаимодействие мирового большинства является лучшей гарантией выполнения обязательств».

САББОТАЖ САММИТА

Между тем от участия в «саммите мира» уже отказались представители Бразилии, некоторых африканских стран, в том числе ЮАР, и Китая Так, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, и Пекину сложно участвовать в таком саммите.

Дипломат подчеркнул, что «справедливые и беспристрастные», не направленные против какой-либо стороны требования Китая о проведении мирной конференции «отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса, опубликованном недавно совместно с Бразилией». По его словам, данные положения отражают общие опасения международного сообщества.

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После этого российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале напомнил, что больше половины государств, приглашенных в Швейцарию, не разделяют позицию Запада и считают саммит бессмысленным.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров призвал страны мирового большинства отказаться от участия в этой конференции. По его словам, нужно не поддаваться давлению США и их сателлитов.

Министр иностранных дел РФ также считает, что обсуждение возможностей завершения конфликта на Украине не является целью «саммита мира» в Швейцарии. Вместо этого, по его мнению, на мероприятии собираются «выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также предостерег нейтральные страны от участия в мирном саммите по Украине.

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«Участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону Киевского режима», - написал он в своих соцсетях.

При этом Медведев считает, что отдельным государствам приходится соглашаться на приглашение Украины, так как их представители не хотят испортить отношения с крупными игроками. Но Кремль, по его словам, все равно будет трактовать подобные действия, как принятие украинской стороны.

При этом многие другие государства до сих пор не торопятся с ответом об участии в «саммите мира». В связи с этим Зеленский считает, что такие «страны хуже врагов».

ПЕРЕМИРИЕ БЕЗ РОССИИ

Однако, несмотря на попытки «мирного» урегулирования конфликта на Украине, организаторы конференции в Швейцарии до сих пор так и не пригласили на нее российских представителей.

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«Вот тебе кино, здрасьте, приехали! И Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участие в переговорах, так нас не приглашают. Чего же я буду сейчас условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят?», - заметил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По мнению российского лидера, проведение подобной конференции без Москвы связано с желанием убедить как можно больше стран, что лучшее предложение для переговоров – условия, которые предложены украинской стороной.

Между тем немецкий политолог Александр Рар предположил, что Запад может пойти на переговоры с Россией по Украине в трех случаях.

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«Во-первых, если случится большая война на Ближнем Востоке, если конфликт Израиля перестанет быть контролируемым. В таком случае конфликт в Европе нужно будет остановить любой ценой, все это понимают. Второй вариант – если Китай начнет доминировать и стучать кулаком по столу. Ведь там уже два года предлагают мирные решения, могут более жестко попросить Европу принять это. И третий вариант – Трамп, если он придет к власти. Он сам говорит, что планирует остановить конфликт на Украине, пока плана у него нет, но это уже говорит о том, что есть очень влиятельные силы на Западе, которые хотят прекращения этого всего. Надо помнить, что сам Путин говорит о мире, но о честных переговорах», - рассказал он в беседе с НСН.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в основе будущих договоренностей об урегулировании конфликта между Россией и Украиной должны находиться «неделимость безопасности» и «реалии на земле».


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ФОТО: EPA / ТАСС
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