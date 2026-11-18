Стритинг: Для Европы цена победы России над Украиной будет катастрофической
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Киева. Он предупредил о последствиях возможной победы России в конфликте, сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции после заседания контактной группы по обороне Украины глава британского военного ведомства призвал европейские страны оценивать расходы на помощь в сравнении с возможными последствиями ее поражения.
По мнению Стритинга, цена может оказаться для Европы катастрофической. Министр призвал союзников не откладывать поддержку Киева.
Ранее глава Минобороны Великобритании говорил, что североатлантический альянс должен быть готов к вероятному вооруженному конфликту с Москвой.
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