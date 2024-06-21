Немецкий политолог Рар обвинил Францию в желании эскалации на Украине
Вмешаться в украинский конфликт хочет не НАТО, а лишь некоторые европейские страны, в частности, Франция, Великобритания, Польша и прибалтийские соседи, заявил НСН Александр Рар.
Франция является главным инициатором вмешательства европейских стран в украинский конфликт, а Великобритания наблюдает за этим «за кулисами», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил в эфире радио Kossuth, что НАТО будет проводить военную миссию на Украине, в которой Венгрия не примет никакого участия. По словам Орбана, ему удалось договориться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Будапешт не станет участвовать в миссии альянса. Премьер также отметил, что движение «поезда» к конфликту может остановиться, если «удачно сложатся звезды». Рар отметил, что некоторые европейские страны называют свое желание вмешаться в украинский конфликт инициативой НАТО.
«Информации о некой миссии НАТО на Украине пока что нет, но, по-видимому, речь идет о попытках отдельных стран заслать каких-то своих инспекторов и специалистов по обучению украинской армии на территории Украины. На мой взгляд, это не НАТОвская миссия, некоторые страны хотят лишь представить все это как миссию НАТО. На самом же деле это просто инициатива некоторых стран НАТО», - сказал собеседник НСН.
По его словам, именно Франция является главным инициатором вмешательства европейских стран в украинский конфликт.
«По моим данным, Германия не собирается никого посылать на Украину. Я считаю, что локомотивом этого поезда является Франция. Это главный инициатор всего этого, а Великобритания за кулисами. Может быть, где-то на второстепенных ролях Польша, прибалтийские страны. Американцы в этом не участвуют, некоторые европейские страны хотели бы и США вовлечь в этот конфликт, но они видят риски прямого столкновения НАТО и России, поэтому хотят избежать этого», - заключил эксперт.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в США заявил, что Китай больше не может сотрудничать одновременно с РФ и Европой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, «так не может больше продолжаться».
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