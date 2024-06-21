Немецкий политолог Рар обвинил Францию в желании эскалации на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил в эфире радио Kossuth, что НАТО будет проводить военную миссию на Украине, в которой Венгрия не примет никакого участия. По словам Орбана, ему удалось договориться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Будапешт не станет участвовать в миссии альянса. Премьер также отметил, что движение «поезда» к конфликту может остановиться, если «удачно сложатся звезды». Рар отметил, что некоторые европейские страны называют свое желание вмешаться в украинский конфликт инициативой НАТО.

«Информации о некой миссии НАТО на Украине пока что нет, но, по-видимому, речь идет о попытках отдельных стран заслать каких-то своих инспекторов и специалистов по обучению украинской армии на территории Украины. На мой взгляд, это не НАТОвская миссия, некоторые страны хотят лишь представить все это как миссию НАТО. На самом же деле это просто инициатива некоторых стран НАТО», - сказал собеседник НСН.