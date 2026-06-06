ПИСЬМО ЗЕЛЕНСКОГО

Дискуссия стартовала с наиболее резонансной темы. Модератор сессии Гита Мохан сперва извинилась перед аудиторией: обещанный фокус на экономике пришлось ненадолго отложить из‑за самого острого сюжета дня.



Речь шла об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского, которое, по словам модератора, содержало прямые угрозы в адрес российского президента. Путин подтвердил, что ознакомился с документом: пресс‑секретарь Дмитрий Песков показал ему текст накануне, а утром вновь напомнил о нём. Президент прочёл письмо бегло.



В своём выступлении Путин прокомментировал несколько тезисов из обращения украинского лидера. Так, Зеленский обратил внимание на возраст российского президента. В ответ Путин отметил, что возраст важен, но ключевое — работоспособность. Он также напомнил, что сохранение власти вне выборного процесса — это узурпация, и указал на противоречивость позиции Киева, который ранее говорил о необходимости скорых выборов, а затем перестал поднимать эту тему.



Кроме того, Путин усомнился в логике поиска гарантов урегулирования в Европе при одновременном желании Киева получать оружие из США, отмечает RT. В качестве ироничного примера он упомянул историю о том, как Дональд Трамп якобы «воспитывал» Зеленского, вплоть до замечаний по дресс‑коду, и сравнил это с фильмом «Рэмбо: Первая кровь».