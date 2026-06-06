Письмо Зеленского, санкции, БРИКС: О чем говорил Путин на ПМЭФ
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2026 стало самым коротким за последние годы, но это не помешало ему сделать ряд важных заявлений.
Пленарное заседание Петербургского экономического форума оказалось богатым на громкие заявления. Президент России Владимир Путин затронул острую тему ситуации вокруг Украины, раскрыл ранее не озвученные детали, обозначил вектор развития российской экономики и дал ряд важных сигналов бизнесу.
ПИСЬМО ЗЕЛЕНСКОГО
Дискуссия стартовала с наиболее резонансной темы. Модератор сессии Гита Мохан сперва извинилась перед аудиторией: обещанный фокус на экономике пришлось ненадолго отложить из‑за самого острого сюжета дня.
Речь шла об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского, которое, по словам модератора, содержало прямые угрозы в адрес российского президента. Путин подтвердил, что ознакомился с документом: пресс‑секретарь Дмитрий Песков показал ему текст накануне, а утром вновь напомнил о нём. Президент прочёл письмо бегло.
В своём выступлении Путин прокомментировал несколько тезисов из обращения украинского лидера. Так, Зеленский обратил внимание на возраст российского президента. В ответ Путин отметил, что возраст важен, но ключевое — работоспособность. Он также напомнил, что сохранение власти вне выборного процесса — это узурпация, и указал на противоречивость позиции Киева, который ранее говорил о необходимости скорых выборов, а затем перестал поднимать эту тему.
Кроме того, Путин усомнился в логике поиска гарантов урегулирования в Европе при одновременном желании Киева получать оружие из США, отмечает RT. В качестве ироничного примера он упомянул историю о том, как Дональд Трамп якобы «воспитывал» Зеленского, вплоть до замечаний по дресс‑коду, и сравнил это с фильмом «Рэмбо: Первая кровь».
Затем президент рассказал, что три недели назад ему позвонил знакомый российский бизнесмен, которому глава государства доверяет. Этого предпринимателя пригласили в Киев (без участия Кремля), он съездил туда, встретился в резиденции с президентом Украины и вернулся в Москву. Ключевой вывод из поездки: Зеленский просил о встрече.
Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но не намерена повторять опыт соглашений, аналогичных Минским.
Особую драматичность ситуации придаёт хронология: разговор бизнесмена с украинской стороной состоялся 21 мая, а уже 22 мая украинские войска нанесли удар по общежитию колледжа в ЛНР, в результате которого погибли дети и подростки.
«Они просят о встрече и совершают убийства», — отметил Путин.
Президент также охарактеризовал само послание Зеленского как написанное «с элементами хамства» и заявил, что на данном этапе смысла во встрече нет. По его мнению, обращаться нужно не к Киеву, а к российским военным на линии боевого соприкосновения. Завершая этот блок, Путин обратился к военным: «Вся страна смотрит на вас, гордится и надеется. Работайте, братья!» Эта фраза была встречена аплодисментами зала.
В завершение политической части Путин ответил на вопрос о роли президента США Дональда Трампа в возможном урегулировании. По его мнению, если бы Трамп сохранил власть после выборов 2020 года, конфликт на Украине мог бы и не начаться.
ЭКОНОМИКА И САНКЦИИ
После обсуждения острых политических тем Гита Мохан вернулась к заявленной экономической повестке.
На вопрос о том, как обеспечить стабильное будущее и привлечь инвесторов, Путин ответил, что Россия сознательно идёт на охлаждение экономики ради общей стабильности. Несмотря на сложности, страна остаётся привлекательной для партнёров. Крупные инвесторы, по словам президента, ориентируются на долгосрочную перспективу, и базовых угроз для экономики нет.
В ответ на вопрос о санкциях Путин заявил, что они наносят больший ущерб тем, кто их вводит. В качестве примера он привёл цифры: Запад заморозил российские активы на 300 миллиардов долларов, но резервы России сейчас превышают 500 миллиардов в долларовом эквиваленте. Ущерб для Европы оценивается в 1,5–2,5 триллиона евро.
Обсуждая вопрос о нефти и возможной выгоде от разрешения США покупать российское сырьё, Путин отметил, что зависимость экономики от нефтегазовых доходов естественным образом снизилась — с 42 до 23 процентов. Важным фактором он назвал необходимость поддержания сбалансированной цены на энергоресурсы, чтобы избежать всплеска инфляции в ведущих экономиках, включая США. Также президент указал на экономическую целесообразность использования российских технологий для производства сжиженного газа на Аляске.
На предположение о «колониальном» характере отношений Москвы и Пекина Путин отреагировал с иронией, назвав эту идею смешной. Он подчеркнул равноправный характер сотрудничества и рост доли российского высокотехнологичного экспорта в Китай. Зампред КНР Хань Чжэн дополнил, что партнёрство развивается уже 30 лет, является взаимовыгодным и устойчивым к внешнему давлению.
НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК И РОЛЬ БРИКС
Значительная часть выступления была посвящена глобальным изменениям в мировой экономике и политике.
Путин заявил, что система, выстроенная вокруг западных финансовых центров, разрушается. Происходит не просто смена фазы экономического цикла, а изменение самой парадигмы глобального развития. Десятилетиями торговля, движение капиталов и информации проходили через узкий круг западных инфраструктурных узлов, что фактически создавало систему зависимости и выкачивания ресурсов.
Особое внимание было уделено усилению роли БРИКС: за последние пять лет вклад стран объединения в рост мирового ВВП достиг 49%, внутренний товарооборот БРИКС превысил триллион долларов в год, доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, обогнать G7 по этому показателю БРИКС удалось ещё в 2020 году, и разрыв продолжает увеличиваться.
Доверие к доллару и евро, по словам Путина, подорвано, в том числе из‑за заморозки российских резервов.
О глобальных трендах говорили и другие участники пленарного заседания. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан отметила, что к 2050 году каждый четвёртый человек в мире будет африканцем, а экономика её страны становится одним из быстрорастущих инвестиционных направлений на континенте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о стремительном экономическом и демографическом росте в республике и создании условий для глобальных инвестиций.
БИЗНЕС
Характеризуя состояние российской экономики, Путин назвал её сдержанной, но устойчивой, подкрепив слова конкретными цифрами: рост ВВП в апреле — на 1,3%, прогнозируемый уровень годовой инфляции — не выше 5,2%, уровень безработицы — 2,2% (один из самых низких среди развитых стран), рост реальных зарплат за пять лет — на 30%, госдолг — 16,4% ВВП (для сравнения: в еврозоне — 81,7%, а в Греции, Италии и Франции ситуация ещё сложнее), доля рубля в экспортных расчётах — 65%.
Для бизнеса прозвучали и конкретные меры поддержки: фиксация порога оборота по упрощённой системе налогообложения на уровне 20 миллионов рублей, обеспечение «бесшовного перехода» бизнеса от малого к крупному, подготовка национальных стратегий развития автономных систем и цифровых платформ, переезд крупных госкомпаний из Москвы в регионы, повышение привлекательности российского флага для торговых судов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ
Отдельное внимание в выступлении было уделено технологическому суверенитету. Путин выделил три ключевые технологии будущего: искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения.
Он предупредил, что страны, не создавшие собственные технологические платформы, рискуют стать «цифровой периферией». В качестве примера лидерства России в высокотехнологичных отраслях была приведена атомная энергетика: более 80 процентов мировых проектов АЭС реализуются с участием «Росатома».
Завершая выступление, президент сформулировал важный принцип: суверенитет не должен означать неэффективность.
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