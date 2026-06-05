«У людей нет денег»: Зюганов раскритиковал политику Центробанка России
Геннадий Зюганов заявил, что высокая ключевая ставка противоестественна и не дает развиваться экономике.
У России достаточно ресурсов и мощностей, чтобы выйти на устойчивый рост экономики, однако неправильная денежно-кредитная политика и другие факторы мешают развитию, заявил на полях ПМЭФ лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его слова передает специальный корреспондент НСН.
«Темпы экономического развития уже выходили почти на 5%. Они упали в силу того, что отказались вводить нормальную ставку. В течение 18 месяцев средняя ставка 19% — это абсолютно противоестественно. С такой ставкой ни одна экономика развиваться не может. У нас вполне хватает энергоресурсов. Регионы прежде всего должны питаться прибылью. А если у вас предприятия не получают кредиты, не в состоянии спланировать свою работу, их производство падает, и тогда по цепочке — все. У нас стоит не одна тысяча уже тракторов и комбайнов, стройки все замерли. И у людей нет денег, у нас половина жилья, которое сделали, оно не куплено. Поэтому придется менять финансово-экономическую политику», — заявил лидер КПРФ.
Он отметил, что нынешний кабмин имеет опыт преодоления серьезных вызовов.
«Правительство Михаила Мишустина пережило ковид, молодцы. Они 31 тысячу санкций пережили — дважды молодцы. Они вышли сначала на 4%, потом почти на 5% и обвалились, потому что цены на энергоносители не отрегулированы, на товары первой необходимости тоже, ставка удушила и посыпалась вся экономическая цепочка. А в условиях войны есть еще один железный путь — централизация власти и управления. На то она и власть. Надо собрать, четко поставить задачу. Будет результат, у нас все для этого есть», — резюмировал Зюганов.
Ранее Геннадий Зюганов рассказывал НСН, как нейросеть может помочь в распространении идей Владимира Ленина.
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