«Совсем голову потеряли»: Путин об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС

«Если ёмкости будут повреждены, то вопрос очень серьёзный, куда ветер подует. И совсем не факт, что в сторону Российской Федерации. А может в Европу подует, поэтому европейцы, которые поощряют любые действия киевского режима, должны хорошо задуматься о собственной безопасности», — сказал президент во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом.



Ранее Путин заявил, что украинские беспилотники нужно сбивать и делать это ещё более эффективно, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».