«Совсем голову потеряли»: Путин об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС
Президент России Владимир Путин, говорят об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС, заявил, что они «совсем голову потеряли и нанесли удар прямо по реактору».
«Если ёмкости будут повреждены, то вопрос очень серьёзный, куда ветер подует. И совсем не факт, что в сторону Российской Федерации. А может в Европу подует, поэтому европейцы, которые поощряют любые действия киевского режима, должны хорошо задуматься о собственной безопасности», — сказал президент во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом.
Ранее Путин заявил, что украинские беспилотники нужно сбивать и делать это ещё более эффективно, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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