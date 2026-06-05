«Совсем голову потеряли»: Путин об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС

Президент России Владимир Путин, говорят об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС, заявил, что они «совсем голову потеряли и нанесли удар прямо по реактору».

Путин заявил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Россией
«Если ёмкости будут повреждены, то вопрос очень серьёзный, куда ветер подует. И совсем не факт, что в сторону Российской Федерации. А может в Европу подует, поэтому европейцы, которые поощряют любые действия киевского режима, должны хорошо задуматься о собственной безопасности», — сказал президент во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом.

Ранее Путин заявил, что украинские беспилотники нужно сбивать и делать это ещё более эффективно, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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