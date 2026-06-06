Ушаков прокомментировал слова Путина о бизнесмене, посетившем Киев
Президент Владимир Путин высказался о российском предпринимателе, побывавшем в Киеве и встретившемся с Владимиром Зеленским, исключительно в рамках того, что счел возможным озвучить публично.
Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что российский президент не наделен полномочиями запрещать бизнесменам посещать те или иные территории. При этом на уточняющий вопрос о возможных аналогичных поездках других представителей деловых кругов в украинскую столицу Ушаков ответил, что ему ничего об этом не известно.
Ранее сам Владимир Путин рассказал, что упомянутый российский бизнесмен прибыл в Киев по приглашению, где и состоялся его контакт с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, передал через него просьбу о личной встрече с российским коллегой.
Ранее Путин прокомментировал открытое письмо Зеленского, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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