Ушаков прокомментировал слова Путина о бизнесмене, посетившем Киев

Президент Владимир Путин высказался о российском предпринимателе, побывавшем в Киеве и встретившемся с Владимиром Зеленским, исключительно в рамках того, что счел возможным озвучить публично.

Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что российский президент не наделен полномочиями запрещать бизнесменам посещать те или иные территории. При этом на уточняющий вопрос о возможных аналогичных поездках других представителей деловых кругов в украинскую столицу Ушаков ответил, что ему ничего об этом не известно.