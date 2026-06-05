«Бегло посмотрел»: Путин прокомментировал открытое письмо Зеленского
Президент РФ Владимир Путин заявил, что бегло посмотрел открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского.
В ходе на пленарной сессии ПМЭФ он отметил, что считает неправильным решение Украины перейти к публичной дискуссии.
Также Путин указал, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, однако он не видит смысла встречаться, «чтобы переливать из пустого в порожнее». По его мнению, Киев добивается встречи лидеров только ради остановки продвижения ВС РФ.
«Поэтому обращаться надо не к авторам письма, а к бойцам на линии боевгого соприкосновения... Работайте, братья!» - заключил российский лидер.
Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину прекращение огня, прямые переговоры и обмен пленных по принципу «всех на всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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