«Бегло посмотрел»: Путин прокомментировал открытое письмо Зеленского

В ходе на пленарной сессии ПМЭФ он отметил, что считает неправильным решение Украины перейти к публичной дискуссии.

Также Путин указал, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, однако он не видит смысла встречаться, «чтобы переливать из пустого в порожнее». По его мнению, Киев добивается встречи лидеров только ради остановки продвижения ВС РФ.

«Поэтому обращаться надо не к авторам письма, а к бойцам на линии боевгого соприкосновения... Работайте, братья!» - заключил российский лидер.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину прекращение огня, прямые переговоры и обмен пленных по принципу «всех на всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».