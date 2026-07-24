Основательница Wildberries сообщила об оперативной перестройке логистики

Основательница маркетплейса Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила б оперативной перестройке логистической сети компании. Об этом она написала в своем Telegram-канале, отметив меры по минимизации задержек и поддержке предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ.

Для оперативного решения проблем задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране. Платформа перенаправляет товарные потоки, чтобы сохранить качество работы сервиса и сократить время доставки заказов до конечных покупателей.