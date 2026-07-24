Основательница Wildberries сообщила об оперативной перестройке логистики

Основательница маркетплейса Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила б оперативной перестройке логистической сети компании. Об этом она написала в своем Telegram-канале, отметив меры по минимизации задержек и поддержке предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ.

Для оперативного решения проблем задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране. Платформа перенаправляет товарные потоки, чтобы сохранить качество работы сервиса и сократить время доставки заказов до конечных покупателей.

Ким: Часть атакованных ВСУ складов Wildberries удалось сохранить

«Благодарю за доверие, терпение и слова поддержки!», – написала Кми.

Кроме того, руководство Wildberries подключило финансовые меры поддержки для пострадавших продавцов. Структуры WB Банк и МКК WB Финанс автоматически предоставили трехмесячную отсрочку по кредитам и займам, а возможность помощи для крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.

Ранее Ким заявила, что Wildberries начал первые выплаты продавцам после атаки ВСУ на склады компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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