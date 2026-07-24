Зеленский выразил готовность прилететь в США для подписания мира с Россией

Политик отметил, что конкретное место встречи и подписания документа будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа. В качестве возможных площадок он упомянул Овальный кабинет Белого дома или резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Также украинский лидер подчеркнул важность скорейшего прекращения огня. По его мнению, достижение перемирия является наилучшей альтернативой продолжению боевых действий на протяжении многих лет.

Ранее в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

