Зеленский выразил готовность прилететь в США для подписания мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность прибыть в Соединенные Штаты для подписания мирного соглашения с Россией, если это произойдет. Об этом он заявил в интервью американской журналистке Лоре Лумер, сообщает РИА Новости.

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Политик отметил, что конкретное место встречи и подписания документа будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа. В качестве возможных площадок он упомянул Овальный кабинет Белого дома или резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Также украинский лидер подчеркнул важность скорейшего прекращения огня. По его мнению, достижение перемирия является наилучшей альтернативой продолжению боевых действий на протяжении многих лет.

Ранее в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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