СМИ: Обвиненного в домогательствах прокурора МУС Хана отстранили от должности

Ассамблея государств-членов Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение прокурора Карима Хана от должности на фоне обвинений в домогательствах. Об этом сообщает сообщает агентство Reuters со ссылкой дипломатические источники.

За данную инициативу высказались 82 из 125 государств-участниц, что существенно превышает необходимый порог в 63 голоса. Сам фигурант категорически отвергает все выдвинутые против него претензии. Исполнительное бюро суда еще в конце июня рекомендовало его увольнение, признав факты неподобающих отношений с рядовой сотрудницей доказанными.

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Адвокаты прокурора назвали принятое решение незаконным и лишенным фактической базы. Они сослались на позицию трех судей, которые ранее не нашли подтверждений вины вне всякого разумного сомнения. Однако бюро проигнорировало эту оценку, оперевшись на доклад ООН, где прямо зафиксированы доказательства интимной связи обвиняемого с потерпевшей.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее начала кампанию по изоляции Международного уголовного суда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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