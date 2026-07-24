СМИ: Обвиненного в домогательствах прокурора МУС Хана отстранили от должности

Ассамблея государств-членов Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение прокурора Карима Хана от должности на фоне обвинений в домогательствах. Об этом сообщает сообщает агентство Reuters со ссылкой дипломатические источники.

За данную инициативу высказались 82 из 125 государств-участниц, что существенно превышает необходимый порог в 63 голоса. Сам фигурант категорически отвергает все выдвинутые против него претензии. Исполнительное бюро суда еще в конце июня рекомендовало его увольнение, признав факты неподобающих отношений с рядовой сотрудницей доказанными.