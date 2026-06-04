ЭКОНОМИКА

Банк России пообещал позитивные изменения российскому рынку акций во втором полугодии 2026 года. По словам главы службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты, до конца года может случиться сразу несколько крупных размещений. В свою очередь, председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов допустил возможное возвращение иностранных инвесторов на российские рынки. Об этом сообщают «Ведомости».

Бизнесмены из Германии сигнализируют своим приездом, что экономические связи с Россией должны быть сохранены. Таким мнением поделился с НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

«Несмотря на санкции, в России по-прежнему остаётся значительное число немецких компаний – примерно 1600. Объем немецких активов в РФ оценивается в 100 с лишним миллиардов евро. Это показывает, что экономические связи между Германией и Россией не исчезли, даже если сегодня они находятся под сильным политическим давлением», — подчеркнул он.

В рамках форума глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с представителем партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером обсудил ситуацию на европейском энергетическом рынке. Немецкий политик заявил о необходимости рассматривать варианты восстановления энергетического сотрудничества с Россией, включая возможный запуск «Северного потока».