Война, машины и роботы: Чем запомнился первый день ПМЭФ
Петербургский экономический форум стартовал с обсуждения роботизации экономики, презентации новых автомобилей, а также дискуссии о стратегических вызовах для России.
29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ‑2026) стартовал 3 июня в Санкт‑Петербурге на площадке «Экспофорум». В этом году в нем принимают участие представители более 130 стран из Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы.
ЭКОНОМИКА
Банк России пообещал позитивные изменения российскому рынку акций во втором полугодии 2026 года. По словам главы службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты, до конца года может случиться сразу несколько крупных размещений. В свою очередь, председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов допустил возможное возвращение иностранных инвесторов на российские рынки. Об этом сообщают «Ведомости».
Бизнесмены из Германии сигнализируют своим приездом, что экономические связи с Россией должны быть сохранены. Таким мнением поделился с НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
«Несмотря на санкции, в России по-прежнему остаётся значительное число немецких компаний – примерно 1600. Объем немецких активов в РФ оценивается в 100 с лишним миллиардов евро. Это показывает, что экономические связи между Германией и Россией не исчезли, даже если сегодня они находятся под сильным политическим давлением», — подчеркнул он.
В рамках форума глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с представителем партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером обсудил ситуацию на европейском энергетическом рынке. Немецкий политик заявил о необходимости рассматривать варианты восстановления энергетического сотрудничества с Россией, включая возможный запуск «Северного потока».
АВТОМОБИЛИ
На выставке ПМЭФ были показаны обновленные версии представительских автомобилей Aurus Senat и Aurus Senat Long. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил в ходе выступления на форуме, что компания может представить прототип гибридной версии Lada Azimut уже до конца текущего года. Кроме того, на форуме был представлен новый кроссовер Volga K50, созданный при партнёрстве с китайской Geely.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр высоко оценил в эфире НСН шансы новой «Волги» стать популярной на рынке.
«Если цена действительно будет на 200-300 тысяч дешевле, чем у их китайских прародителей, то это достаточно существенная сумма, которая привлечет покупателей. При ценах на машины от 2,5 до 4,5 миллионов рублей для людей эта сумма весьма актуальная, она может пойти на страховку, кредит и прочее. Также они могут конкурировать и с TENET, и с Belgee», — указал он.
Куда менее счастливое будущее пообещали обновленной Lada Niva Legend, хотят он, как говорят, понравился африканцам. О запуске в производство этой модели 20 июля также сообщил Соколов. Однако председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин засомневался в ее перспективах.
«Это не то, на чем большинство россиян хотели бы ездить. В сегодняшних условиях автомобиль навяжет конкуренцию, если будет стоить два миллиона рублей. Китайские схожие модели стоят выше трех миллионов, а больше конкурировать не с кем», — отметил он.
РОБОТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Участники форума были окружены андроидами у многочисленных стендов форума. Они могли общаться с гостями, играть в футбол между собой и поддерживать диалог с людьми. На этом фоне философ Александр Дугин предложил России рассчитывать на собственную армию роботов. По его словам, России стоит заселить ими города и отправить их на тяжелую, опасную и рутинную работу. Дугин также предсказал, что россияне станут робовладельцами, сообщает Mash Money.
В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша в беседе со специальным корреспондентом НСН подтвердил, что его регион уже готов к внедрению новых технологий, включая роботизацию.
«Мы готовим серьезный шаг вперед, в том числе и в производстве роботов. Наши модели уже помогают в логистике. Они умеют распознавать объекты и содействуют перемещению грузов. Эти роботы будут участвовать не только во вспомогательных операциях, но мы и рассчитываем на их автономность», — отметил он.
Что касается новых технологических продуктов, то глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщила в кулуарах форума о том, что ее компания готовит запуск собственного мессенджера. Пока он является закрытым продуктом для сотрудников, который используется в корпоративных целях, но в планах вывести его не только на российский, но и международный рынок. Впрочем, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко посчитал это маркетинговым ходом, а не серьезной инновацией.
«Не факт, что этим будут пользоваться, но факт, что будет очень пиарно. Я не думаю, что это очень осмысленная история, я думаю, что это красивая маркетинговая история. Потенциала занять нишу условного «Макса» нет. Этот мессенджер вряд ли будет иметь функциональный спрос, он будет иметь спрос, например, если компания даст скидку условно 1% покупателям. На практике это очень сложно и не так нужно», — сообщил он НСН.
ВЫЗОВЫ И ПРОГНОЗЫ
На дискуссии о стратегических вызовах для России предприниматель Константин Малофеев назвал среди ключевых угроз искусственный интеллект, биологическое оружие, разрыв логистических цепочек и миграционные процессы. Об этом сообщают «Ведомости»
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что при наихудших сценариях посягательства на территориальную целостность РФ возможно применение ядерного оружия в соответствии с российской доктриной.
России нужно готовиться к долгой войне, сообщил в рамках ПМЭФ профессор МГИМО, полковник СВР Андрей Безруков, передает «Военное обозрение». По его словам, речь может идти о 20–30 годах активных боевых действий, а РФ будет жить в условиях перманентного военного конфликта. По мнению полковника, экономика должны отвечать этим требованиям, поэтому ее необходимо перестроить, а вся критическая инфраструктура, включая нефтехранилища, узлы связи, дата-центры должна либо уходить под землю, либо иметь защиту уровня атомных станций.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Война, машины и роботы: Чем запомнился первый день ПМЭФ
- В Крыму один человек погиб при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд
- Россиянам назвали оптимальную цену для новой «Нивы»
- Вице-президент ФХР Ротенберг ввел уроки танцев для хоккеистов
- Над регионами России ликвидировали 272 украинских БПЛА
- ФМБА получило разрешение на исследование вакцины от лихорадки Денге
- Алиханов: Четыре самолета Ту-214 планируют поставить в 2026 году
- Экс-футболист сборной РФ Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП
- Глава ФМБА рассказала об эффективности вакцины от колоректального рака
- Американский журналист Хелали попросил у Путина гражданство России