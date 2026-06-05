Путин: Вклад БРИКС в рост мировой экономики больше, чем у «Большой семерки»

По его словам, государства БРИКС за последние пять лет обеспечили почти половину мирового ВВП, а именно 49%, тогда как страны G7 только 7%.

«Сейчас доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности - примерно 40%, а «Большой семёрки» - менее 29%», - указал российский лидер.

Он добавил, что лидерство БРИКС в глобальной экономике будет нарастать.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что рост торговли между государствами БРИКС существенно превысил уровень роста внешней торговли в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

