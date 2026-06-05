Путин: Вклад БРИКС в рост мировой экономики больше, чем у «Большой семерки»
Вклад стран БРИКС в рост мировой экономики больше, чем у «Большой семерки» (G7). Об этом на пленарной сессии ПМЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, государства БРИКС за последние пять лет обеспечили почти половину мирового ВВП, а именно 49%, тогда как страны G7 только 7%.
«Сейчас доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности - примерно 40%, а «Большой семёрки» - менее 29%», - указал российский лидер.
Он добавил, что лидерство БРИКС в глобальной экономике будет нарастать.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что рост торговли между государствами БРИКС существенно превысил уровень роста внешней торговли в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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